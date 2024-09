Taylor Swift llamó a votar a Kamala Harris: «Lucha por derechos y causas en las que creo»

Taylor Swift publicó una larga carta en su cuenta de Instagram revelando que, tras el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, votará por la actual vicepresidenta en las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre. La cantante también denunció el uso engañoso de su imagen en la campaña del partido conservador.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024”, declaró minutos después de finalizado el debate presidencial. En su posteo, la cantante llamó a los votantes a hacer su investigación sobre el tema antes de efectuar su voto: “Como votante, me aseguro de observar y leer todo lo que pueda sobre las políticas y planes propuestos para este país”.

En los últimos días, estuvieron circulando imágenes de la cantante hechas con Inteligencia Artificial abrazando a personajes involucrados con la campaña de Trump, lo que desconcertó a sus fanáticos dado que Swift siempre se mostró políticamente del lado contrario.

«Recientemente, me enteré de que en su sitio se publicó una IA de «yo» que respaldaba falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump. Realmente evocó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea», denunció.

«Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad», agregó luego de confirmar su voto a los demócratas Kamala Harris y Tim Walz.

Luego, Swift se explayó en el porqué de su decisión y su apoyo visible a Harris: “Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”.

La cantante firmó su carta con ‘amor y esperanza’ y un mensaje al partido opositor: «Atte: Señora soltera con gatos”. Esto es en referencia al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa forma.