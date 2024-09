Pampeano chocó contra un camión en la ruta nacional 5

Un pampeano a bordo de un automóvil chocó –el jueves a la noche- por detrás a un camión en el kilómetro 158 de la ruta nacional 5. El conductor del Chevrolet Cruze no sufrió lesiones de gravedad pero recibió atención médica.

Según informó Mercedes Ya, el incidente entre el automóvil y un camión Mercedes Benz 1941, ocurrió a las 21 horas. El sitio detalló que según los primeros datos recabados en el lugar, el camión pertenece a la empresa de transporte CDC y en ese momento circulaba sin carga cuando fue sorpresivamente impactado por la parte trasera.

Al mando del vehículo de carga se encontraba un hombre de 36 años oriundo de la provincia de Mendoza, quien resultó ileso tras el choque.

Por su parte, el conductor pampeano de 52 años, quien no pudo evitar la colisión contra la parte posterior del camión, no sufrió lesiones de gravedad a pesar de la violencia del impacto. Igualmente, fue atendido «preventivamente por personal médico del SAME Chivilcoy», indicó el medio citado.

Por último, informaron que las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas que desencadenaron este accidente vial.