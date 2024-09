El jefe de Williams reveló cual será el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

El jefe del equipo británico Williams, James Volwes, confirmó que buscarán un acuerdo con Audi para que el piloto argentino Franco Colapinto tenga un lugar en la Fórmula 1 el próximo año.

Sin lugar a dudas, el oriundo de Pilar está generando toda una revolución en la categoría reina del automovilismo en tan sólo dos Grandes Premios disputados.

En la primera, en la ciudad italiana de Monza, salió decimoctavo pero, en su segunda carrera este fin de semana en la ciudad azerbaiyana de Bakú, logró finalizar octavo, convirtiéndose en el argentino que rompió la racha de 42 años sin puntos para un albiceleste en la Fórmula 1.

En medio de toda esta efervescencia que trajo la llegada de Colapinto al Campeonato Mundial, James Volwes, jefe del equipo británico Williams, confirmó que la escudería buscará un acuerdo con Audi para que el piloto de 21 años tenga un lugar en la Fórmula 1 en la temporada 2025. «Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí», remarcó.

El contrato de Colapinto con Williams finaliza al culminar la temporada actual debido a que su compañero tailandés Alex Albon ya tiene contrato con la escudería y, para la próxima edición de la Fórmula 1, el español Carlos Sainz desembarcará en el equipo británico.

Por ello, como dijo Volwes, la escudería entrará en negociaciones con Sauber, que en 2026 pasará a ser de Audi, para que el pilarense ocupe el asiento libre que tienen y tenga un lugar en el Campeonato Mundial 2025.

«En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la F1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene» agregó el jefe del equipo británico.

La idea de Williams es compartir al piloto con Sauber, aunque en la Fórmula 1 no sea visto con buenos ojos este mecanismo entre escuderías. Sobre esto, Volwes afirmó: «No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio».