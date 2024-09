Batman será el primer superhéroe en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Batman hará historia el próximo 26 de septiembre cuando se convierta en el primer superhéroe de la historia en obtener una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. El personaje de DC Comics tendrá su lugar en el 6764 Boulevard de Hollywood, frente al Museo Guinness World Records.

“La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de honrar a nuestro primer superhéroe en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡El único e inigualable Batman!”, remarcó Ana Martínez, la productora del Paseo de la Fama de Hollywood. “Los fans estarán encantados de saber que Batman tendrá su estrella dedicada junto a las estrellas del Batman de televisión, Adam West, y el co-creador de Batman, Bob Kane”, agregó.

Bruce Wayne, el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, se convertirá en la estrella número 2790 del Paseo más emblemático del mundo del espectáculo. En la ceremonia participarán Jim Lee, el presidente y director creativo de DC Comics y Anne DePies, gerente general del mismo, y Steve Nissen, CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood oficiará de maestro de ceremonias el próximo 26 de septiembre. Se transmitirá en vivo a través del sitio web del Walk of Fame. View this post on Instagram A post shared by Hollywood Walk Of Fame (@hwdwalkoffame)

Detrás de la identidad de Batman, se encuentra el joven Bruce Wayne, un multimillonario magnate empresarial y filántropo dueño de las Empresas Wayne en la Ciudad Gótica. Su camino por la senda heroica comenzaron tras presenciar el asesinato de sus padres, el Dr. Thomas Wayne y Martha Wayne, durante un asalto cuando el era niño. Tras ese traumático momento, el niño juró venganza contra los criminales y combatir contra el crimen para traer Justicia a Gotham

Adam West, Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck y Robert Pattinson fueron algunos de los actores que personificaron al murciélago en las pantallas de cine y televisión.