116 aniversario de Castex: «Somos una comunidad con ADN propio», dijo Curutchet

“Hace 116 años llegaron familias con sueños, con ilusiones de labrar la tierra, abrir sus comercios y progresar. Sentían que iban a construir un pueblo diferente, y lo lograron porque convirtieron a Eduardo Castex en una comunidad con ADN propio”, destacó la intendenta Mónica Curutchet en su discurso en el acto oficial conmemorativo del 116 aniversario de Eduardo Castex. Y añadió que ahora “que somos formalmente ciudad”, y es “otro festejo que tenemos a nuestro aniversario”.

El acto oficial se desarrolló con el discurso de la jefa comunal, y la presencia en el palco del diputado provincial Sergio Pregno, funcionarios municipales, legisladores nacionales y otros legisladores provinciales de Juntos por el Cambio (JxC). Desfilaron los ex combatientes de Malvinas, delegaciones escolares e instituciones intermedias locales.

Curutchet transmitió que esta “es una ciudad con visión de futuro” que avanzó en desarrollo productivo, innovación, separación de residuos y cuidado del medio ambiente, formación continua con cursos y talleres, aprovechamiento de los créditos de Recupero y las empresas locales que se crearon.

También destacó como logros la ampliación del Paseo Cultural, la inauguración de la Plaza Blanda y la apertura del CDI Marta Schawb de Soma, y la apertura del Eco Mercado Municipal donde “se comercializan los productos de los talleres sociales y productivos, empezamos a visibilizar y dar valor al producto de la economía circular y se sumaron emprendedores locales que ofrecen sus productos”.



CRISIS Y PARTICIPACIÓN



Curutchet destacó que para conmemorar este 116 aniversario se generaron “eventos y acciones variadas con mucha participación, teniendo como objetivo que sean protagonistas de los festejos los más de 10 mil vecinos que ya somos”.

Admitieron que esta celebración “se desarrolla en un contexto socio político y económico complejo, que puede notarse más o menos en Eduardo Castex que en otros pueblos, pero todos sabemos y somos conscientes de la realidad nacional y provincial, y la falta de recursos que estamos teniendo en muchos pueblos”.

“Esta gestión –continuó- ya paso por otras crisis, busca ser previsora para disminuir el impacto en nuestros vecinos y seguir garantizando los servicios y las actividades para todos los castenses”.

Planteó que la situación económica nacional “hace difícil avanzar”, pero desde el municipio continuará “empujando el crecimiento con eficiencia, buena administración y generación de políticas públicas locales”.

Además, agradeció al gobierno provincial por “el sostenido trabajo conjunto con varios ministerios” donde “mantenemos la importancia de la colaboración en pos del beneficio de los vecinos”.

“Estamos haciendo lo que no estaba hecho y concretando lo que muchos no imaginaron para esta ciudad, porque hace poco más de cinco años les dije que los castenses no nos merecíamos vivir lo que estábamos viviendo, hoy les digo que los castenses nos merecemos todo lo que hemos crecido, logramos tener alternativas para todos y todos somos parte de este Castex con agenda propia, presente en la mirada de La Pampa y la Argentina”, concluyó.

La bandera de la Comisaría Departamental de Eduardo Castex también se sumó al acto oficial del 116 aniversario de Eduardo Castex.

Integrantes de Asociación Soles desfilaron por las calles castenses.

La murga se hizo presente aportando ritmo y colorido.

La Cospec Ltda participó del desfile con sus móviles.