En Castex, la senadora Huala se diferenció y criticó el asado de Milei en Olivos

«El gobierno nacional tiene que abrirse al diálogo en varios temas», dijo la senadora nacional Victoria Huala (PRO), y cuestionó el asado que ofreció el presidente Javier Milei a los «87 héroes» que apoyaron el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria que recomponía el salario de los jubilados y pensionados nacionales. «No coincido» con el veto, dijo la legisladora oriunda de Colonia Barón, y destacó que actualmente «no hay nada para festejar, es momento de trabajar y ponernos en serio con los problemas que se necesitan solucionar».

Huala participó de los actos oficiales del 116º aniversario de Eduardo Castex, donde mantuvo una entrevista telefónica con la movilera de Radio Don y el cronista de LA ARENA. «Hoy el Senado de la Nación está abordando diversos temas y las comisiones que integró están funcionando, y particularmente estoy abocada a trabajar en proyectos para generar políticas públicas anticipatorias, en estrategias parlamentarias y gubernamentales para el futuro», expresó.

-¿Por qué se abstuvo en la votación del Presupuesto Universitario?

-Más que nada fue porque se presentaba el presupuesto nacional en esa semana y me pareció fundamental dar la charla con el Presupuesto 2025 en las manos. Y después hay una realidad, donde entiendo a ambas partes. La realidad es que el Presupuesto Universitario está congelado desde 2022, porque lo congeló Sergio Massa cuando era ministro de Economía. Es un problema que se viene arrastrando hace un año y medio. Entiendo cuando el gobierno nacional dice eso, pero entiendo cuando las universidades reclaman que quien debe dar respuesta hoy es este gobierno nacional. Por eso me pareció lo más justo abstenerme y dar la discusión en el debate del Presupuesto.

-Pero, si como es como usted dice que hace más de un año y medio que el presupuesto está congelado, ¿no le pareció que es necesaria una actualización presupuestaria?

-Sí, ni hablar. Después, otra cuestión, los sueldos de los docentes universitarios es una discusión que debe dar el Ejecutivo Nacional y no nosotros como Poder Legislativo. Hubo una actualización del presupuesto para los gastos de funcionamiento, pero también sé que no fue suficiente ese aumento. Pero el Ejecutivo tiene dar la discusión para saber cuál es la situación por la cual solamente el 10 por ciento de los docentes universitarios hoy puede vivir de su sueldo de docente nada más. Es una discusión compleja, y no es el Congreso de la Nación donde se debe discutir eso.

-¿No considera que es necesario garantizar el presupuesto universitario?

-Sí, totalmente. Tiene que darse la discusión. Es cierto que no llegamos a esta situación por culpa del actual gobierno nacional, porque es una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo. Sí es el gobierno nacional actual el que debe dar una respuesta.

-El gobierno confirmó que pretende privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Está de acuerdo con esta iniciativa?

-Es algo que tiene que resolver el Ejecutivo y me parece injusto que hay gente que tiene planeados viajes desde hace meses y los pierdan, y tenga que ser la gente la que queda rehén de una discusión que es política cuando no son cuestiones que dependan de ellos. Me parece que el gobierno nacional tiene que abrirse al diálogo en este tema y muchos más. Pero, también ellos fueron claros cuando fueron candidatos y la gente eligió eso, y eso también lo deben entender los gremios.

-Algunas cosas dijeron que iban a hacer, otras las están haciendo y no las dijeron. ¿Coincide con la privatización?

-Me parece que es una charla que debe ser seria, donde nos tenemos que sentar y ver si realmente da tanta pérdidas Aerolíneas Argentinas. En La Pampa el personal trabaja muy bien y eso lo veo. Es una discusión profunda que así a las apuradas no creo que sea serio.

-Pero el año pasado fue superavitaria.

-Tengo entendido que no, pero no tengo los datos concretos para dar una discusión y tener una postura clara.

-En el tema jubilados, ¿qué opina del veto a la ley de mejoramiento salarial para jubilados y pensionados?

-No coincido. Los jubilados trabajaron toda su vida y hoy en día con la mínima de 290 mil pesos no le alcanza a nadie. No le podemos echar la culpa siempre a lo que pasó, pero tenemos que ser conscientes de lo que fue el gobierno de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández, que dejó a la Argentina en una situación súper compleja. Esta gente lo está tratando de acomodar a su manera. Si iban a aplicar el veto, tendría que haber sido parcial y no total. Pero no coincido con lo que hizo el presidente Javier Milei.

-¿Y del asado en la Residencia de Olivos para los diputados que apoyaron el veto presidencial?

-No coincido, no me pareció…no estoy de acuerdo. Creo que en este momento no hay nada para festejar, es momento de trabajar y ponernos en serio con los problemas que se necesitan solucionar.