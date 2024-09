Torneo Provincial 2024: Cinco equipos clasificados a los cuartos de final

All Boys de Santa Rosa y Racing Club de Eduardo Castex en la Zona A, Atlético Santa Rosa y Costa Brava de General Pico en la Zona B y Alver FC en la Zona D quedaron clasificados para los cuartos de final del Torneo Provincial “José Aragonés”. En la Zona C los cuatro equipos aún tienen chances, y la Zona D el segundo clasificado será Atlético Macachín (8) o Sportivo Independiente (7). En la última fecha se definen los tres últimos cupos para los play offs. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A

En Miguel Cané, Juventud Regional perdió 1 a 0 con Racing Club, con una conquista del delantero Elías Monzón.

Y en Santa Rosa, All Boys goleó 3 a 0 a General Belgrano, con anotaciones de Jeronimo Gutierrez –en dos ocasiones- y Giuliano Huinchinao.

POSICIONES: All Boys, 15; Racing Club, 10; General Belgrano, 4; y Juventud Regional, 0.

PRÓXIMA FECHA: Racing Club vs All Boys y General Belgrano vs Juventud Regional.

ZONA B

En General Pico, Costa Brava venció 2 a 0 a Ferro Carril Oeste de Realicó, con goles de Ramiro Fredes y Facundo Rojas, y fue expulsado Carlos Jaime en el equipo piquense.

En el estadio Mateo Calderón de Santa Rosa, Atlético Santa Rosa derrotó 2 a 0 a Deportivo Alpachiri, con las conquistas de Franco Lescano y Rodrigo Ortiz; y fueron expulsados Joaquín Cubas en el equipo sureño y Nicolas Lescano en los capitalinos.

POSICIONES: Atlético Santa Rosa y Costa Brava, 9; Ferro de Realicó y Deportivo Alpachiri, 5.

PRÓXIMA FECHA: Ferro de Realicó vs Atlético Santa Rosa y Deportivo Alpachiri vs Costa Brava.

ZONA C

Ferro Carril Oeste de General Pico empató 3 a 3 con All Boys de Trenel, con goles de Marcos Quiroz –en dos ocasiones- y Federico Valsichik para los piquenses, y Juan Manuel Martínez y Brian Caser –en dos ocasiones- para los trenelenses; y el arquero Rivero (AB) le contuvo un penal a Valsichik.

Y en Jacinto Arauz, Independiente venció 3 a 1 a Deportivo Winifreda, con los goles de Leonardo Martens –en dos oportunidades- y Joaquín Davit para los araucenses, y Nazareno Peralta para los winifredeses.

POSICIONES: Ferro de General Pico e Independiente de Jacinto Arauz 7; All Boys de Trenel, 6; y Deportivo Winifreda, 5.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Independiente de Jacinto Arauz y Deportivo Winifreda vs Ferro de General Pico.

ZONA D

En Intendente Alvear, Alvear FC venció 1 a 0 a Sportivo Independiente, con el gol de Marcelo Freites; y fue expulsado Joan Romero en el equipo piquense.

Y finalmente, Atlético Macachín empató 1 a 1 con Unión Deportiva Campos de General Acha, y las anotaciones fueron de Gastón Sivori para los macachinenses y Sebastián Aschemarcher para los achenses

POSICIONES: Alvear FC, 11; Atlético Macachín, 8; Sportivo Independiente, 7; y Unión Deportiva Campos, 1.

PRÓXIMA FECHA: Unión Deportiva Campos vs Alvear FC y Sportivo Independiente vs Atlético Macachín.