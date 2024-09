¿Colapinto se queda sin equipo para correr en la Fórmula 1 en 2025?

Franco Colapinto tuvo una sorprendente aparición en la Fórmula 1, categoría en la que ya protagonizó grandes momentos e incluso hizo historia al convertirse en el primer argentino en sumar puntos desde 1982, aunque esto no le aseguró una butaca para el año que viene y debería esperar hasta 2026.

Colapinto debutó con un destacable duodécimo puesto en el GP de Italia, en el circuito de Monza, y continuó unas semanas después con su histórica actuación en Azerbaiyán, donde se enfrentó al circuito callejero de Bakú y finalizó en la octava posición. Este último domingo, en Singapur, pese a quedar a solo un lugar de volver a puntuar, esto fue principalmente por la floja estrategia de Williams, ya que el pilarense tuvo una actuación casi perfecta tras una largada en la que sorprendió a todos.

Todos estos méritos parecen no ser suficientes, ya que Colapinto tiene serias chances de quedarse sin una butaca en la Fórmula 1. Esto no se debe a que los equipos no lo quieran, sino a que cuando se dio su aparición ya estaban casi todos los lugares firmados.

Esto fue lo que pasó con su actual equipo, Williams, que antes de subirlo a la Fórmula 1 se apuró en firmar al español Carlos Sainz Jr. para el año que viene ante la conocida salida del estadounidense Logan Sargeant.

Esto generó que el jefe de equipo de Williams, James Vowles, confesara sus ganas de negociar con otras escuderías para que el argentino se vaya a “préstamo” en 2025.

La gran posibilidad para Colapinto se presentaba en Sauber, un equipo que si bien hoy es el peor en la grilla de largada de la Fórmula 1, podría pelear arriba en los próximos años ya que pasaría a ser Audi.

Pero esta chance parece esfumarse poco a poco, ya que para 2025 tenían confirmado al alemán Nico Hulkenberg y todo apunta a que el finlandés Valteri Bottas renovaría su contrato por un año más.

En lo que respecta a las escuderías más fuertes, como Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren, todas ellas ya tienen a sus pilotos confirmados. Lo mismo pasa en Haas, Williams, Aston Martin y Alpine, que pelean más abajo.

La última chance podría ser en Racing Bulls, que ya tiene asegurado al japonés Yuki Tsunoda, quien estaría acompañado por una de las grandes promesas, como lo es el neozelandés Liam Lawson.

Es por esto que el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 está verdaderamente complicado para 2025 y tal vez haya que esperar recién hasta 2026 para verlo como piloto titular en algún equipo.