Charly Alberti fue nombrado embajador de la ONU para el medio ambiente

Charly Alberti fue distinguido por la ONU por su labor en pos de ayudar a mejorar el medio ambiente. El exbaterista de Soda Stereo recibió la mención en la semana de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Los cambios en el medio ambiente global son una realidad que está modificando rápidamente nuestro planeta”, afirmó el músico, que está muy comprometido con el medio ambiente desde su fundación R21.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lo nombró como el primer “Regional Goodwill Ambassador from Latin America and the Caribbean”, con el fin de atraer atención a un cambio de estilo de vida que contribuya a disminuir la contaminación.

“Me siento honrado y emocionado de unirme al PNUMA como Embajador de Buena Voluntad. Los cambios en el medio ambiente global son una realidad que está modificando rápidamente nuestro planeta y nuestros caminos hacia el desarrollo. Estoy convencido de que las artes tienen el poder de movilizar al mundo e inspirar cambios muy necesarios”, dijo Alberti.

“A través de mi fundación Revolución21, llevamos muchos años trabajando en esta línea. Con esta designación sumaré mis esfuerzos para apoyar al programa del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) para abordar los desafíos ambientales que enfrenta el mundo y en particular nuestra región de América Latina y el Caribe”, agregó.

“Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo pensando todos lo mismo. No va a cambiar nada que yo no lo haga. Pero la sumatoria es lo que está provocando el gran desastre», consideró.

“La economía -sostuvo- no es más importante que el medio ambiente. Sin medio ambiente, sin biodiversidad, no hay economía posible, todos somos el problema y todos somos la solución de forma individual”.

«Las compañías son responsables de lo que nosotros le pedimos que hagan. En definitiva, si nosotros seguimos comprando productos malos, ellos van a seguir produciéndolos, pero si la gente les pide productos de mejor calidad o más responsables, lo van a hacer”, afirmó Alberti.