Milagro en Córdoba: una Virgen sobrevivió intacta a las llamas

En medio de los devastadores incendios que azotan la provincia de Córdoba, sucedió un llamativo y «milagroso» episodio. Tras la propagación del fuego en la localidad de Punilla, las llamas arrasaron con un santuario, pero la imagen de la Virgen María permaneció intacta entre las cenizas y ruinas.

El Centro Mariano del Espíritu Santo se ubica entre Ongamira y Quebrada de la Luna. Si bien el templo ardió por completo, la estatua blanca se preservó sin ningún tipo daño. El impresionante momento fue retratado por el fotógrafo Ariel Luna, quien se encontraba en el medio del desastre, que ya quemó más de 16 mil hectáreas en todo el territorio que gobierna Martín Llaryora.

De esta manera, Luna detalló el paso a paso para capturar semejante imagen. “Era la madrugada del lunes y estaba buscando algún foco de incendio para ir a fotografiar en plena nocturnidad. Con un colega vimos que en Ongamira había más reflejo del fuego y fuimos unos 12 kilómetros, montaña adentro”, aseguró en diálogo con Infobae.

Tras aproximarse a una zona de mayor intensidad, se encontró con un grupo de autoevacuados que le reveló que se quemaban unas cabañas cercanas y el propio santuario. “No hay bomberos ni nadie que lo pueda apagar”, le advirtieron desesperados los lugareños, mientras el fotógrafo veía cómo avanzaba el foco ígneo. Luego, dijo que «apareció una marea naranja» y que, junto a su compañero, pensaron que «se trataba de una casa», pero después se dieron cuenta de que estaban cerca de un suceso de un carácter «casi divino».

“Empecé a vislumbrar entre el humo una figura blanca, pero era imposible acercarse por el fuego. No quedaba nada del santuario, solo ella, cuando fui a hacer la foto, la vi totalmente blanca, como si antes no estuviese allí y la hubiesen depositado recientemente”, reveló.

Mientras tomaba las fotos, las estructuras de madera a su alrededor seguían ardiendo, los palos seguían cayendo y su compañero le advirtió que saliera del lugar para evitar quemarse. Para Luna, haber capturado esta imagen no fue una casualidad. “Me enteré de que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro”, reveló el reportero gráfico.

Además, describió las dificultades que tuvo para realizar el trabajo: “Era muy difícil, ya que por el humo y las cenizas se dificultaba poder ver y enfocar a la distancia, por eso trabajé adentro del fuego, sin lentes de fotografía grandes, sino los cortitos, en primer plano”, agregó.

Luna no pudo revelar el misterio para intentar entender por qué la figura no sufrió daño alguno, aunque contó el contacto que tuvo con la Virgen. “Mi compañero me dijo eso, ´tocala´, estaba hirviendo, pero no tenía absolutamente ningún daño”, expresó.

«La situación es un desastre»

En otra jornada de intenso trabajo, donde los bomberos continúan la lucha contra el avance del fuego en varios puntos, el gobernador Llaryora aseguró que «la situación es un desastre» y confirmó que existen cuatro focos activos en la sierras «que causan problemas en la flora, fauna y en los bienes materiales».

Sin lluvias a la vista y con un viento que no cede, los incendios forestales en el territorio cordobés siguen consumiendo miles de hectáreas de pastizales secos y bosques nativos. En diálogo con El Destape 1070, Llaryora hizo referencia a los sospechosos detenidos por el origen de los focos: «Esto no es producto de la naturaleza, un rayo o un hecho fortuito» sino que es resultado de la «imprudencia, negligencia o dolo».

Uno de los focos ígneos se encuentra en la zona de San Esteban, tras el reinicio del domingo, luego de algunas horas que la situación parecía estar controlada. Ese frente se encima a la zona de San Marcos Sierras. Asimismo, persisten incendios en Chancaní, Villa Berna y Ascochinga, este último en Sierras Chicas.

Los incendios obligaron a evacuar a más de 150 personas y cerca de 20 casas terminaron quemadas. A comienzos de septiembre, el Gobernador declaró el «estado de desastre» debido a los graves daños que se produjeron en las diversas zonas. Ante los nuevos incidentes y las pérdidas materiales de las familias, el mandatario aclaró este martes que, a través del Fondo de Catástrofe, se le entregaron «recursos a cada uno de los intendentes» para que «los vecinos puedan volver a empezar».