Motosierra a La Pampa: General Pico se quedó sin una central térmica ya adjudicada

La Secretaría de Energía de Nación «por equivocación o desinterés» desadjudicó en julio la instalación de poco más de 30 centrales térmicas para abastecer la demanda proyectada por Cammesa para el próximo verano, y uno de esos proyectos termoeléctricos se iba a instalar en General Pico, según reveló el secretario de Energía y Minería de La Pampa, Matías Toso.

El funcionario pampeano explicó que «desde hace meses se sabía que Atucha salía de servicio porque tenía que ir a una extensión de vida», y las obras proyectadas iban a generar 3.000 megavatios de potencia. «Dar de baja esos contratos con los pronósticos que Cammesa estaba haciendo, el organismo que tomó la decisión, o se equivocó o no le importó la consecuencia de dar de baja los contratos y ahora eso irá a tarifas porque van a tener que importar más de Brasil o traer más energía de Yacyretá», dijo.

Toso y funcionarios de la secretaria de Energía y Minería de La Pampa recorrieron ayer las obras que ejecutó la Cospec Ltda para ampliar la capacidad de abastamiento energético en el Parque Industrial de Eduardo Castex.

El secretario pampeano se refirió a las declaraciones del ministro nacional Guillermo Francos, quien anticipó que en verano habrá cortes energéticos. Según Toso está situación se generó por «falta de planificación» de un gobierno que asumió «sin un programa consistente en materia energética y encima por una cuestión ideológica y poco constructiva dinamita todo lo que se hizo antes, por el solo hecho que lo hizo otro».

Recordó que Nación ya provocó una situación similar en el invierno: «Dieron de baja todas las obras, dieron de baja todos los contratos para cargar gas, después nos quedamos sin gas y pagamos tres veces más la importación». Ahora «dieron de baja las más 30 centrales terminales en todo el país, donde en La Pampa teníamos asignada una en General Pico para mejorar nuestro sistema».

«Paralelamente -continuó- no tuvieron una nueva propuesta y esto tiene su costo, porque hace varios meses que se sabía que la Central (Nuclear) Atucha iba a salir de servicio por una cuestión de seguridad, y ahora tendremos cortes rotativos perjudicando a todos los usuarios».

-Hoy transcendió que Nación evalúa un plan de compensaciones para incentivar la baja de consumo, pero esta situación para la producción será muy perjudicial en un contexto de profunda crisis económica.

-Las herramientas cuando se usan mal probablemente los resultados no sean buenos. Nosotros trabajamos con eficiencia energética en el sector público, industrial y con los municipios en el recambio de luminarias led, para ser más eficientes. Ahora, las pymes están trabajando al 50 % de su capacidad porque se cayó el consumo, y si encima le pedimos que reduzca el consumo de energía de energía, me parece un contrasentido. Esto ocurre porque estamos en un estado desesperante, porque no se planificó y ahora se dan cuenta que dando de baja esas licitaciones no tendremos capacidad de generación de energía eléctrica. Y así no se hacen cargo del problema generado o que agravamos con la toma de decisiones.

-¿En La Pampa como está la situación?

-Cammesa en La Pampa tiene dos nodos críticos en General Pico y Realicó. Y en el mapa de Cammesa están en rojo. La generación térmica iba a mejorar la condición de la red aportando más energía y mejorando la calidad del servicio. Nosotros estamos planteando un Parque Fotovoltaico en General Pico que es complementario de la generación térmica. Hoy se ve un retiro del Estado nacional e incluso de Cammesa en algunas centrales que estaban gestionando, y al mismo tiempo te dicen que no alcanzará la capacidad de generación para la demanda que se espera en el verano.

-En La Pampa, la central térmica que se iba a instalar en General Pico ¿ya estaba proyectada o licitada?

-Las obras estaban licitadas y adjudicadas con contratos para firmar, donde el generador térmico lo que hacía era contratar con Cammesa la generación y quedaba a disposición para que cuando le pidiera entrara a proveer. El costo de los contratos se distribuía en toda la demanda nacional. La Secretaría de Energía en febrero paralizó los procesos adjudicados y en julio se dictó la resolución donde se dieron de baja las licitaciones y devolvieron las garantías a los oferentes.

-O sea que la decisión de la Secretaría de Energía de Nación es mínimamente irresponsable.

-Insisto que se deben analizar los contextos donde se toman las decisiones. Sabiendo que Atucha salía de servicio porque tenía que ir a una extensión de vida, sabiendo que había 3.000 megavatios de potencia adjudicada listos para firmar, dar de baja esos contratos con los pronósticos que Cammesa estaba haciendo, el organismo que tomó la decisión, o se equivocó o no le importó la consecuencia de dar de baja los contratos. Lo que va a suceder no será responsabilidad de nadie, pero acá la responsabilidad pasa por este gobierno y va a repercutir en tarifas.