Se incendió una planta de silos en Luiggi: Declaran «riesgo biológico» y suspendieron las clases

Un incendio de relevante magnitud se produjo en la planta de silos de la firma «El Campo SA», lo que generó una preocupación generalizada de las autoridades que recomendaron a la población no salir de sus casas y hasta suspendieron las clases.

Dentro de los galpones había bolsas de nylon con cereal, que al incendiarse generaron un denso humo que se esparció por las inmediaciones. Esto provocó que declaren el «riesgo biológico», recomienden no quedarse en espacios cerrados y hasta suspendieron las clases, publicó el diario La Arena.

El incendio se originó en horas de la tarde en los galpones de almacenamiento de la firma sobre los terrenos del ferrocarril. Las causas, por el momento, son objeto de investigación.

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local, Sebastián Hamdan, advirtió que este incendio generó un «Riesgo biológico» para la comunidad debido a la gran cantidad de humo desprendido y esparcido por el aire.

«Tenemos todo el humo que va hacia el pueblo, no sabemos a lo que nos enfrentamos, pedimos al Comité de Emergencia Local que suspendan las clases, que no dejen a los chicos en lugares cerrados», alertó al sitio Zonal Noticias. Y amplió: «Si bien nos informan que no hay agroquímicos, el humo puede ser un gran problema para la salud por lo que recomendamos estar en lugares abiertos».

Si bien no hay agroquímicos la preocupación de las autoridades radica en que en el lugar había bolsas de nylon con cereal dentro de los galpones.