Milei recortó el 90 % de los fondos para obras y Castex perdería dos obras claves

El senador Daniel Bensusán (PJ-La Pampa) planteó una serie de reclamos de obras necesarias para la provincia , principalmente por la continuidad de los programas de viviendas, las rutas nacionales 35, 151 y 152 y el acueducto Santa Rosa – Eduardo Castex – General Pico, en el marco del tratamiento del proyecto de presupuesto nacional 2025 en el Congreso.

La reparación de la ruta nacional 35 entre Eduardo Castex y Winifreda y la construcción del Acueducto del Río Colorado afectan directamente a la comunidad castense. En el primer caso, la obra estaba licitada pero el recambio gubernamental y el desfinanciamiento del presupuesto para obras públicas, abortó la concreción. En el caso el Acueducto del Río Colorado comenzó la ejecución, pero Nación no giraría los fondos económicos a las empresas adjudicatarias.

«Voy a reclamar los fondos nacionales necesarios para continuar con la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, las 636 viviendas del Procrear, distribuidas 270 en Toay, 198 en General Pico y 168 en Santa Rosa y la reparación de rutas nacionales para la seguridad de los pampeanos», dijo Bensusán a cronistas del diario La Arena.

El legislador, que recientemente se reunió con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronatti, adelantó que pedirá que se incorpore en el presupuesto nacional del próximo año el financiamiento para la reparación de las rutas nacionales 35, entre Winifreda y Eduardo Castex, y las rutas 151 y 152 en el oeste provincial.

«En la actualidad, la Nación le debe a La Pampa en fondos no transferidos para el pago de certificados de obra y redeterminación de precios, $36.800 millones, una deuda que crece día a día por el avance de las obras que el Ejecutivo provincial continúa, por la inflación y otras causales propias de las actividades económicas en medio del descontrol de los mercados que agobian al país», dijo.

De esa forma, Bensusán cuestionó el proyecto de presupuesto nacional 2025 que presentó el presidente Javier Milei y que profundiza el recorte a las provincias. Advirtió que el gobierno libertario continúa con el ajuste con la prioridad de pagarle la deuda al FMI, «sin considerar a los jubilados, las universidades, los trabajadores, ni las provincias».

Solo el 10% de Nación.

El senador resaltó que el gobierno de La Pampa «no abandona la obra pública, que es una prioridad del gobernador Sergio Ziliotto como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los pampeanos y mitigar las deficiencias del gobierno nacional».

Al exponer las diferencias, agregó que «mientras el gobierno de Milei informó que aportará en 2025 solo un 10% de presupuesto para cubrir las obras iniciadas en la provincia, el gobernador Ziliotto asumió la responsabilidad de finalizarlas con recursos propios».

«La Pampa considera, más que inapropiado detener las obras de saneamientos, porque comprenden el mantenimiento, la refacción o elaboración de sistemas de redes cloacales con sus plantas de tratamientos, el reemplazo de los sistemas de agua potable o elaboración de nuevas a consecuencia de su antigüedad o por el crecimiento urbanístico de las distintas localidades», explicó Bensusán.

Paralizaron las obras.

«La economía de toda nuestra la provincia se vio afectada por la paralización de estas obras infraestructuras que significaron despido de trabajadores y aumento de la desocupación», dijo el senador.

Planteó que «esta es la forma que tiene el gobierno nacional de llevar a la población al caos social y económico, con incumplimientos de contratos y pagos que no hacen otra cosa que desfinanciar a las provincias, no solo a sus gobiernos si no y en particular a las y los trabajadores que sufre su fanatismo por el déficit cero, a costa de lo que sea, con mentiras y en contra de los pampeanos».

Por último, Bensusán señaló que «en La Pampa reclamamos los fondos comprometidos por el gobierno nacional para que la provincia se siga desarrollando, para seguir creciendo y generando puestos de trabajo, en conjunto con las políticas que lleva adelante el gobierno pampeano».

Reunión con diputados.

El senador pampeano Daniel Bensusán (Unión por la Patria) también mantuvo un encuentro con los diputados Ariel Rauschenberger y Varinia Marín con la intención de preparar la defensa de los recursos para La Pampa.

“Nos merecemos un Presupuesto nacional digno, para que vos puedas viajar con tranquilidad por las rutas pampeanas, estudiar la carrera que te gusta en la UNLPam, tener tu vivienda propia y para que la salud siga siendo la que siempre nos caracterizó en la provincia”, señaló en su cuenta de X al compartir una imagen junto a los legisladores peronistas.

“Junto a Ariel Rauschenberger y Varinia Marín analizamos el proyecto presentado por Nación que tiene que pasar por el Congreso”, completó.