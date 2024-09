Pampita filtró chats privados para desmentir a García Moritan

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain publicó en su red social Instagram chats que mantuvo con Roberto García Moritan para desmentir las declaraciones de él sobre su separación.

La modelo aseguró en sus historias “yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció.

Pampita decidió desmentir al padre de su hija y lo hizo al mostrar todas las capturas de pantalla de todos los chats de WhatsApp que mantuvo con Moritán desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre.

Los chats se contradicen rotundamente con la versión que comunicó el actual Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Las conversaciones que mantuvo la pareja en ese período, son muy distantes al de una pareja separada o en crisis.

Se pueden ver mensajes de amor y cariño entre ambos como «Buen día amor», «¿Cómo estas, amor?», «Te amo», “¿Querés tomar el té conmigo?”.