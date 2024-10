Galería de fotos de la Marcha Federal Universitaria en Santa Rosa

En Santa Rosa y General Pico fueron multitudinarias las concentraciones de adhesión a la Marca Federal Universitaria. Hubo intervenciones artísticas y se leyó un documento. Algunos manifestantes concurrieron con carteles con leyendas críticas al gobierno de Javier Milei. La segunda Marcha Federal Universitaria se desarrolló con el lema “En defensa de nuestra universidad pública”, y alcanzó la masividad –igual o superior- que la del 23 de abril.

Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, dirigentes de organizaciones políticas y sindicales, junto a familiares y amigos de la comunidad universitaria, dejaron un claro mensaje para que se garantice un presupuesto para mantener sueldos dignos, gastos funcionamiento, becas, y seguir con el desarrollo científico y tecnológico.

«Ahorrar en educación, enriquece la ignorancia», dice la pancarta de un joven en Santa Rosa.

Las consignas de la manifestación incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, algunos de los pilares para garantizar el acceso a la educación pública de calidad en el país.

«¡Luchen que vienen por sus sueños!» y «¿Por que tanto odio en educar al pueblo?», transmitieron los manifestantes en algunas pancartas.

Dirigentes del peronismo, la UCR y de la izquierda participaron -en la tarde de este miércoles- en Santa Rosa y General Pico de la masiva Marcha Federal Universitaria, en defensa del presupuesto para sostener la educación pública y de calidad.

Los dirigentes de La Libertad Avanza, obviamente, no estuvieron; y tampoco los representantes del PRO, cuyos legisladores nacionales que votaron en el Congreso contra el aumento presupuestario.

Desde la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) resaltaron la convocatoria, en defensa de formación de ciudadanos y ciudadanas y la autonomía universitaria. “Esta movilización busca reivindicar el rol fundamental de la universidad pública en la formación de ciudadanas y ciudadanos, garantizando el acceso a la educación superior para todas las personas, al tiempo que exigir al gobierno nacional que cumpla debidamente con el financiamiento del sistema educativo universitario nacional. La marcha se realiza en el marco de la defensa de los valores democráticos y la autonomía universitaria”, dijeron en un documento.

Alpa en Buenos Aires.

El rector de la UNLPam y vicepresidente del CIN, Oscar Alpa, participó en Buenos Aires de la marcha al Congreso en defensa de la Universidad pública y contra el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional estuvimos presentes en la marcha junto a los docentes, sindicatos, no docentes y estudiantes universitarios, además de toda la sociedad que acompañó este reclamo, para decirle basta a esta situación de desfinanciamiento de nuestro sistema universitario y científico”, dijo Alpa.

El rector expresó: “Este año se agravó lo que corresponde a la situación salarial, docente y no docente, de las becas de los estudiantes, de las obras de infraestructura que tenemos paradas y que son tan importantes, y también del sistema científico. Estamos convencidos que a pesar de esta campaña furiosa del gobierno que está haciendo para desprestigiar al sistema científico y universitario, inclusive desdiciéndose en su información de los últimos días. Esta marcha lo que quiere es visibilizar y mostrarle al Poder Ejecutivo que la sociedad está en contra del veto y al Congreso que le pide que ratifique la ley”.

“Las Universidades no son un problema como nos quieren imponer algunos, sino una de las instituciones de más prestigio que tiene nuestro país y que representa la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta nuestra Nación. La economía no es una cuestión de llegar a un número mágico que tiene que dar cero, la economía es un tema de prioridades. Y si no se privilegian prioridades como la Universidad, el desarrollo de la Nación será una utopía”, afirmó.