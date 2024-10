Torneo Provincial 2024: El TdD informó las sanciones y un delantero se pierde los cuartos

El Tribunal de Disciplina (TdD) del Torneo Provincial “José Aragonés” informó las sanciones aplicadas a futbolistas en la última fecha de la fase clasificatoria. Los futbolistas inhabilitados cuyos equipos hayan quedado eliminados, deberán cumplir las sanciones en los torneos oficiales ligueros. All Boys de Santa Rosa perderá un futbolista en los cruces de cuartos de final.

Los play off de cuartos de final comenzarán este fin de semana, y se jugarían los cuatro partidos en día y horario oficial: domingo a las 16 horas.

Por una de las llaves, Ferro Carril Oeste de General Pico (2 Zona C) recibirá a All Boys de Santa Rosa (1 Zona A) y Racing Club (2 Zona A) será anfitrión de All Boys de Trenel (1 Zona ) en Eduardo Castex.

En la otra llave, Sportivo Independiente (2 Zona D) jugará con Alvear FC (1 Zona D ) en General Pico; y Atlético Santa Rosa (2 Zona B) recibirá a Costa Brava de General Pico (1 Zona B).

LAS SANCIONES

