TRFA 2024/25: Los cuatro pampeano integran la Zona 10 y ya tienen el fixture

El Consejo Federal de Fútbol (CFF) confirmó que los cuatro equipos pampeanos integrarán la Zona 10 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) 2024/25, donde en la primera fase habrá cuatro zonas de cuatro equipos y seis grupos de tres conjuntos. La competencia comenzará el domingo 13 y determinará cuatro ascensos para el Torneo Federal A de 2025.

En el torneo «más federal» del fútbol argentino competirán Costa Brava de General Pico y All Boys de Trenel por la Liga Pampeana de Fútbol; y All Boys de Santa Rosa y Atlético Santa Rosa en representación de la Liga Cultural de Fútbol.

La clasificación se jugará en partidos de ida y vuelta y se definirá por el sistema de puntos.

A la segunda ronda clasificarán los dos equipos mejor posicionados en las zonas compuestas por cuatro equipos, y los que ocupen el primer puesto en los grupos de tres conjuntos, y los dos mejores clasificados en las cuatro zonas de tres equipos.

FIXTURE



1ra. fecha – Domingo 13 / 10

All Boys (SR) vs. Atlético Santa Rosa

Costa Brava vs All Boys (T)

2da. fecha – Domingo 20 / 10

All Boys (T) vs All Boys (ST)

Atlético Santa Rosa vs Costa Brava

3ra. fecha – Domingo 27 / 10

All Boys (SR) vs Costa Brava

All Boys (T) vs Atlético Santa Rosa

4ta. fecha – Domingo 03 / 11

Atlético Santa Rosa vs All Boys (SR)

All Boys (T) vs Costa Brava

5ta. fecha – Domingo 10/11

All Boys (SR) vs All Boys (T)

Costa Brava vs Atlético Santa Rosa

6ta. fecha – Domingo 17 /11

Costa Brava vs All Boys (SR)

Atlético Santa Rosa vs All Boys (T)