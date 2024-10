Kroneberger abucheado: «¿Cómo traicionas a tus compatriotas?», lo increpó Lucy de Cornelis

El senador nacional Daniel Kroneberger (UCR-Juntos por el Cambio) recibió críticas de manifestantes durante el abrazo simbólico al Banco Nación en Santa Rosa y defendió su voto a favor de la Ley Bases.

«¿Cómo podés traicionar a tus compatriotas?», le reprochó Lucy de Cornelís, referente de las Mujeres Agropecuarias en Lucha, acusándolo al dirigente de ser cómplice del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, publicó el diario La Arena.

El senador respondió que «en marzo, si volteábamos la Ley Bases, el gobierno se caía a la semana, por mí que Milei se caiga, no me calienta un pedo, no tengo nada que ver, lo detesto, pero no había nadie, no estaba ni Duhalde ni Alfonsín para parar una crisis».

Agregó que «ahora sí es el momento, al DNU había que volteárselo ya, que se caiga el gobierno porque ya hay una forma… le digo lo que pienso, tal vez estoy equivocado».