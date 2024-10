El «Mono» de Kapanga suspendió sus shows tras sufrir un infarto en pleno recital

El “Mono” de Kapanga reveló que sufrió de un infarto miocardio durante su última presentación en el festival “Vivimos Música”. Tras este hecho, el cantante informó a sus seguidores que se alejará de los escenarios para cuidar su salud.

En un video que publicó Martín Fabio en sus redes sociales, el líder de Kapanga detalló como fue el aterrador momento que vivió en pleno show. Según él, sintió un fuerte dolor en el pecho mientras cantaba, pero decidió no darle importancia y siguió actuando.

Al terminar, se acercó a una posta médica donde le confirmaron que había tenido un infarto miocardio: “Me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón”.

Con el humor que lo caracteriza, Fabio comentó que fue lo que le dijeron los médicos mientras confirmo que se suspendera sus shows: “Entonces me indicaron que me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno. Así que por un tiempito voy a estar alejado de lo más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga”.

Aunque no pareciera estar del todo contento con su decisión, el cantante sostuvo que “primero está su salud” y que mantengan la calma porque “de esta sale de taquito”

De esta forma, agradeció a sus fanáticos por los mensajes de apoyo que le hicieron llegar.

«Y hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana», sostuvo.

«Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto. Así que les agradezco un montón de corazón. Aguante todo, aguante Kapanga, aguante ustedes. Gracias, porque la verdad es increíble el amor que me expresan en cada mensaje. Y no sé si seré merecedor de tanto amor. Pero bueno, bienvenido sea. Acá este corazoncito medio mal trecho les dice que los quiero mucho. Muchas gracias», cerró el cantante.