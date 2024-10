Almudevar confirmó apoyo gubernamental para los equipos que disputarán el TRFA 2024/2025

All Boys de Santa Rosa, Atlético Santa Rosa, Costa Brava de General Pico y All Boys de Trenel serán los cuatro equipos pampeanos que -desde este domingo 13- participarán del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA 2024/2025). Hoy se realizó la presentación oficial en la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, con la presencia de autoridades, dirigentes y deportistas.

La presentación estuvo encabezada por el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, acompañado por el delegado pampeano en el Consejo Federal, Alfredo Iturri, por los presidentes de las ligas Cultural y Pampeana, José Clemente y Luis Ovín, respectivamente, y por dirigentes de los clubes participantes.

Además, cada equipo estuvo representado por un futbolista referente: Benjamín Portillo (All Boys de Santa Rosa), Franco Lezcano (Atlético Santa Rosa), Pablo Agüero (Costa Brava) y Agustín Araujo (All Boys de Trenel).

Almudévar anunció el apoyo del gobierno provincial para los cuatro clubes y manifestó su deseo de que al cabo de este torneo La Pampa pueda tener uno de estos representantes en el Torneo Federal A, logrando el ascenso con el que sueña cada institución.

“Estamos viviendo un momento lindo en nuestra provincia, porque hay competencia de la buena en cuanto al fútbol de Primera División, porque se está jugando el Torneo Provincial de fútbol y viene este inicio del Federal. Y esperando que nuestros planteles y jugadores se luzcan y puedan llevar bien alto al fútbol de la Provincia”, expresó el funcionario.

A su turno, Iturri, Clemente y Ovín agradecieron al gobierno provincial por su apoyo para la participación de los cuatro equipos, y también exteriorizaron su deseo o ilusión de ver a uno de los cuatro representantes lograr el ascenso.

FUTBOLISTAS CON ILUSIÓN

En la ronda de futbolistas, Agüero, Portillo, Lezcano y Araujo se mostraron felices por esta nueva participación en un Regional Amateur, aseguraron que están preparados para afrontar el doble desafío de iniciar este certamen nacional al mismo tiempo que juegan las instancias finales del Provincial, y también coincidieron en su ilusión de llegar lejos en busca del salto al Federal A.

Los cuatro pampeanos compartirán la Zona 10 de la Región Pampeana Sur, que en la primera fecha tendrá estos partidos: All Boys de Santa Rosa vs. Atlético Santa Rosa y Costa Brava vs. All Boys de Trenel.