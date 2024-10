Embajador Martini tendrá el 100% de alumbrado público con tecnología led

En el marco del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente que ejecuta la Secretaría de Energía y Minería, se entregaron 182 luminarias de tecnología Led al municipio de Embajador Martini, con las cuales alcanzan el 100% del recambio de luminarias de alumbrado público. La entrega estuvo acompañada además de una jornada de trabajo sobre eficiencia energética con estudiantes del nivel primario y secundario de la localidad norteña.

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso y el intendente Ariel Boggino, firmaron el acta. También estuvieron presentes en la entrega funcionarios de la Subsecretaría de Energías Renovables, integrantes del Concejo Deliberante, funcionarios municipales, representantes de las instituciones locales y los alumnos del Colegio Secundario “Santa Teresita”.

El Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente tiene como objetivo realizar un recambio progresivo de luminarias de sodio y/o mercurio del sistema de alumbrado público de la provincia por luminarias con tecnología LED hasta alcanzar el 100% de luminarias en todo el territorio provincial. Este plan también incluye la incorporación gradual de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia del alumbrado público, la reducción de gases de efecto invernadero, y el ahorro económico y energético.

Con esta entrega de 182 luminarias sumadas a las 191 que se entregaron en la primera etapa del Plan, Embajador Martini llega al 100% del recambio de luminarias.

EMBELLECER EL PUEBLO

“Es una alegría enorme para nosotros recibir estas luminarias, porque solos como municipio no lo hubiéramos logrado, nos hubiera llevado muchos años. Agradecemos al gobernador Sergio Ziliotto por la decisión de llevar adelante este plan que no hace distinción entre localidades pequeñas y grandes y no solo nos permite embellecer nuestro pueblo sino también lo que implica en ahorro y seguridad para los habitantes”, resaltó el intendente Ariel Boggino.

“Es importante destacar el trabajo que se viene realizando con todas las municipalidades de la Provincia, porque eso nos ha permitido ser más eficientes en la ejecución de este plan. El gobernador nos pidió trabajar en un plan de iluminación que iguale las condiciones de vida en las 80 localidades y de todas las familias de cada localidad. En este camino seguimos”, dijo el secretario Matías Toso.

“Hoy Embajador Martini con esta entrega de luminarias llega al 100% del recambio y va poder colocar tecnología eficiente que no solo colabora con el cuidado del ambiente, sino fundamentalmente permite el ahorro económico de los vecinos, las cooperativas y la localidad”, dijo. Y agregó: “las jornadas de eficiencia que se hacen en los colegios tienen que ver con valorar, con cuidar y entender que el trabajo de unión entre las localidades y el Gobierno provincial es lo que hace que la sociedad pueda tener mejores servicios y calidad de vida”, sintetizó el secretario de Energía y Minería.

GENEREMOS ImPACTO

Paralelamente al acto de entrega de luminarias, se realizó en la Escuela primaria N°30 “Conquista del Desierto” una charla sobre eficiencia energética con los alumnos de 5to y 6to grado. Y posteriormente se compartió una jornada con los estudiantes del ciclo orientado del Colegio Secundario “Santa Teresita” que estuvieron presentes durante la entrega de luminarias al Municipio.

En los encuentros se abordaron recomendaciones sobre eficiencia energética para concientizar sobre el uso responsable y comprometido de la energía, y los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera hacer un buen uso de los recursos.

También se pusieron en diálogo el desarrollo y los desafíos que presenta avanzar hacia la totalidad del alumbrado público con tecnología LED, haciendo hincapié en la importancia de tener un Estado que impulse y sostenga políticas públicas de equidad, promoviendo el trabajo colaborativo y conjunto de distintos actores de la comunidad.

Hablar de generar un impacto propone una conexión con nuestras acciones diarias desde una mirada reflexiva, en el afán de formar actores comprometidos con el desarrollo sostenible y que las niñas, niños y jóvenes puedan asumir un rol protagonista y comprometido en el cuidado de la energía y en la transición energética de la provincia.