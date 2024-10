Ley de Financiamiento Universitario: Bensusán desafió a Ardohain a debatir en la UNLPam

El senador nacional Daniel Pablo Bensusán (PJ La Pampa) y el diputado nacional Martín Ardohain (PRO La Pampa) se cruzaron en la red social X por veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Bensusán inicialmente acusó a Ardohain y Martín Maquieyra de “complicidad” con Milei porque “levantaron la mano” para recortar el presupuesto de la UNLPam. Ardohain le respondió acusando al kirchnerismo de destruir la educación pública, y Bensusán recogió “el guante” y lo desafió a debatir en la UNLPam “de frente a la comunidad universitaria”.

Todo comenzó –este miércoles- cuando Bensusán tuiteó después de la votación en Diputados, donde el PRO, algunos radicales y también peronistas, apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Una nueva traición a la voluntad de las y los argentinos. El veto de Milei deja de lado a todas las familias pampeanas y argentinas que tienen la ilusión de que un país mejor es posible. El veto se mantiene porque un grupo de diputados nacionales, entre los cuales hay dos pampeanos que decidieron bancar este recorte”, expresó Bensusán.

Para Bensusán, el recorte a las universidades públicas “genera menos educación, pero también menos trabajo, más pobres y mayor desigualdad”. “Millones de argentinas y argentinos saben que la única oportunidad de que sus hijos tengan un título universitario es fortalecer a las universidades públicas y gratuitas, y lo hicieron saber en las multitudinarias marchas de abril y septiembre. El mandato popular fue claro”, agregó.

También arrobó y cuestionó a Ardohain y Maquieura, porque “levantaron la mano” apoyaron que “se recorten fondos a nuestra UNLPam, dejando a los estudiantes y profesores pampeanos en una situación de incertidumbre”. Yo creo en un país con educación pública, gratuita y de calidad para todos porque ese es un país que vale la pena defender”, agregó Bensusán.

Segudiamente, Ardohain le respondió: “Si verdaderamente querés una universidad de CALIDAD, pública y gratuita, no hubieses bancado 20 años al kirchnerismo, que destruyó no sólo la educación universitaria, sino toda la educacion pública”.

Y Bensusán recogió el guante y planteó el desafio a Ardohain: “es una buena oportunidad para que debatamos cómo se logra la universidad pública, de calidad y gratuita. Podemos hacerlo en la UNLPam, seguro tendremos lugar para realizarlo frente a la comunidad universitaria”.

“Y, de paso, explicamos cómo y por qué votamos el veto de Milei. Yo digo y voto lo mismo acá y en Bs. As. Defiendo los intereses de los pampeanos que me votaron, no hago caso a lo que me dicen en CABA. Acá no se trata de “ismos”, sino del proyecto de movilidad social de las familias pampeanas, que tienen la ilusión de crecimiento a través de la educación universitaria”, expresó Bensusán.