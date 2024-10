Diputados retrotrajo la alícuota de II.BB para que el BNA no cierre sucursales en La Pampa

Veintinueve diputados y diputadas –Celeste Rivas estuvo ausente- participaron en la sesión especial convocada por la presidencia de la Cámara de Diputados de La Pampa, y por mayoría se rechazó el proyecto de ley impulsado por los bloques de la UCR y de Comunicada Organizada donde proponían la derogación del artículo N° 4 de la Ley Provincial N° 3.582 y se incrementó la alícuota prevista en la Ley Impositiva 2024 para las actividades desarrolladas por los bancos u otras instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades financieras N° 21.526.

La misma mayoría del Fre.Ju.Pa determinó la aprobación de la ley que modificar el artículo 4 de la Ley N° 3582, para que quede redactado de la siguiente forma: «Artículo 4.- Increméntese la alícuota prevista en la Ley Impositiva 2024 para las actividades desarrolladas por los Bancos u otras instituciones sujetas a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 que registren habilitadas ante el Banco Central de la República Argentina más de Treinta (30) Agencias y/o sucursales en el Territorio de la Provincia de La Pampa (Cód. Act. 641910, 641920, 641930 y 641941) fijándose en el veinte por ciento (20%). El presente incremento tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2024». Se opusieron los legisladores de la UCR, únicos en el recinto a la hora de la votación.

La sesión comenzó con el pedido de moción, que fue rechazada por mayoría, del diputado Maximiliano Aliaga que pretendía que se retirara y enviado a comisiones la iniciativa del bloque Fre.Ju.Pa. También Alliaga manifestó que le sorprendió que desde el radicalismo se hubiera solicitado esta sesión especial. Tanto Aliaga como Sandra Fonseca abandonaron inmediatamente la sesión.

Después de que la Cámara se constituyera en comisión y elaborara los dictámenes sobre el proyecto de ley finalmente rechazado, el diputado Hipólito Altolaguirre fundamentó la iniciativa expresando que «desde que asumimos hemos dicho que nos oponemos a la creación de nuevos impuestos y sobre el incremento a los ingresos brutos a las entidades financieras advertimos que traería consecuencias”. “Y es por eso –continuó- que propusimos dejar sin efecto el Artículo 4° de la Ley Provincial N° 3.582 para restablecer un marco impositivo equilibrado, que beneficie a los pampeanos y no desincentive la inversión en el sector financiero, y además, darle seguridad a los trabajadores locales y sus familias, por la posible pérdida de puestos laborales, ante el posible cierre de estas entidades, entendiendo que las mismas, son fuentes importantes de empleo directo e indirecto en la provincia».

El diputado expresó lo inconveniente que resultaría para La Pampa el cierre de sucursales que dispondría el Banco Nación, porque “es el principal prestador al agro, en 2024 lleva entregados 127 millones de pesos en créditos y es en esas sucursales donde van a cobrar sus sueldos los agentes de las FF.AA, jubilados nacionales y beneficiados por distintas asignaciones».

Junto a sus pares Enrique Juan, Julián Aguilar y Laura Trapaglia, se dedicaron luego a criticar el accionar del gobierno provincial y de los diputados oficialistas.

«LA OPOSICIÓN SE PREOCUPA Y NOSOTROS NOS OCUPAMOS”

El diputado Espartaco Marín afirmó que «la oposición se preocupa, pero nosotros nos ocupamos, porque ellos no dicen de dónde sacarán los fondos para los 55 mil pampeanos que van a tener la cobertura del RAFE, ya que de no cobrarles ingresos brutos a los bancos, con el aporte solidario de funcionarios y el Casino, no alcanza».

Marín aseguró que las intenciones del Banco Nación anunciando el cierre de sucursales, es político. «Pongámosle que en esta rabia que tiene el presidente para con nuestra provincia, mañana digan, no, no me basta que la provincia de La Pampa nos quite del incremento de ingresos brutos, igual cerraremos las sucursales y ¿por qué? No entiendo, ¿cuál es el ahorro del Banco Nación?”, expresó.

“Porque –continuó- si trasladaran ese incremento a los clientes, cosa que no pasó, pero si pasara, ¿por qué avanzan con el cierre de sucursales y con el remate de los locales de las propiedades del banco donde tienen sus sucursales en La Pampa de las 9? Desde lo numérico, la diputada Alonso remarcó con profundidad los balances de todos los bancos, pero particularmente el del Banco Nación que arroja una ganancia en el primer semestre del 2024 de 2,5 billones de pesos, con B larga, Presidenta, billones de pesos, y en su propia argumentación de por qué rechazaban el incremento de ingresos brutos dicen que lo que debería pagar el Banco Nación en La Pampa con motivo de ese incremento eran 350 millones de pesos mensuales por 4 meses, con M, por 4 meses, hasta diciembre”.

“Entonces, son 100 años de ganancias del Banco Nación ¿y no lo pueden cambiar por 4 meses de 350 millones de pesos? La verdad que si ese es el argumento numérico es muy fácil de rebatir», concluyó.

Marin destacó dichos del intendente de General Acha, que es radical «y tiene responsabilidad ejecutiva sobre su pueblo y sabe que la presencia del Estado debe ser fuerte y además es agradecido con un gobierno provincial que no lo discrimina. Él lo dijo con claridad, como lo ha dicho el diputado Aguilar recién, esto es parte de una idea del presidente de avanzar con la privatización de los pocos activos que tiene».

Y cerró manifestando «voy a pedirles encarecidamente a los legisladores nacionales del PRO, que tienen la oportunidad de juntarse con el Presidente del Banco Nación, como lo ha hecho también el radicalismo, que por favor lo persuadan al presidente del Banco y le digan que ya no tiene más excusa para intentar cerrar las sucursales del Banco en La Pampa. Además díganle que este gobierno provincial no va a ceder frente a las presiones que continúen haciendo vinculadas al sentido del voto de nuestros legisladores nacionales o vinculadas a la responsabilidad de gestión que tiene este gobierno provincial para reclamar lo que a La Pampa le deben. Porque el incremento de ingresos brutos que este Gobierno Provincial aplicó es 200 veces menos que lo que la Nación le debe a la Provincia de la Pampa hoy».