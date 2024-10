El Premio Nobel de Literatura 2024 fue otorgado a la surcoreana Han Kang

El Premio Nobel de Literatura 2024 se otorgó a la autora surcoreana Han Kang, anunció este jueves la Real Academia Sueca de las Ciencias.

El galardón se le concedió «por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana», se indica en el sitio oficial Nobel Prize.

Han Kang es nacida el 27 de noviembre de 1970, en Gwangju, Corea del Sur, completa la primera información de la Academia.

Restan por entregarse los premios de la paz y ciencias económicas, en tanto que ya fueron anunciados los de Medicina, Física y Química.

«En su obra, Han Kang confronta traumas históricos y conjuntos invisibles de reglas y, en cada una de sus obras, expone la fragilidad de la vida humana», indica la Real Academia respeto de la escritora galardonada este jueves.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024