Torneo Provincial 2024: Dos equipos de Santa Rosa y uno de Trenel, en semifinales

All Boys de Santa Rosa, en el estado Ramón Turnes, derrotó 3 a 1 a Ferro Carril Oeste de General Pico, y Atlético Santa Rosa eliminó a Costa Brava en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico. También este jueves All Boys de Trenel derrotó 2 a 0 a Racing Club de Eduardo Castex. “Los All Boys” se cruzarán en semifinales, y Atlético Santa Rosa espera el vencedor de Alvear FC y Sportivo Independiente.

All Boys derrotó 3 a 1 a Ferro de General Pico, con goles de Jerónimo Gutiérrez, Mariano Nagore y Brian Álvarez, mientras que Marcos Quiroz descontó para los piquenses. El equipo verde terminó con 9 jugadores, porque fueron expulsados Renzo Frank y Emanuel Hermida.

TRIUNFO ALBO

En General Pico, Santa Rosa se convirtió en el único visitante ganador y también accedió –por primera vez- a las semifinales.

El equipo capitalino venció 4 a 2 a Costa Brava, con anotaciones de Leonardo Reynoso –en tres ocasiones- y Maximiliano Montoya; mientras que Ramiro Fredes y Eric Soloppi convirtieron para los piquenses.

También este jueves a las 16 horas, All Boys de Trenel derrotó nuevamente 2 a 0 a Racing Club de Eduardo Castex, con goles de Tomás Soloppi y Julián Sosa.

El domingo, a las 16 horas, Alvear FC recibirá a Sportivo Independiente para definir el ocupante del cuarto casillero de semifinales, y los alvearenses tienen una diferencia a favor de 2 a 0.