Declaran «personas no gratas» a diputados pampeanos que apoyaron el veto de Milei

«La ley de financiamiento universitario es vital para asegurar una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Por esto, declaramos personas no gratas a los diputados Martín Maquieyra y Martín Ardohain que se pronunciaron a favor del veto de esta ley tratar en el Congreso», indicó el Frente Resistencia Estudiantil (FRU).

Según trascendió, los estudiantes presentarán en el Consejo Superior de la UNLPam un proyecto en ese sentido en repudio a la decisión de los diputados macristas por la provincia, acompañando el veto de Javier Milei, publicó el diario La Arena.

Asamblea por las tomas.

Después de que el Congreso ratificó el veto al financiamiento educativo, los estudiantes tomaron el edificio central de la UNLPam en Santa Rosa y otras dependencias como el centro universitario en General Pico. Luego, decidieron levantar la medida y llevarán adelante el lunes próximo y se cree que avanzarán con la misma decisión de tomar las unidades académicas.

“No van a impedir que sigamos este camino”.

El diputado nacional Martín Ardohain sostuvo que hay “adoctrinamiento” entre estudiantes, luego de que un grupo de docentes y graduados de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) hiciera una protesta en el Aeropuerto cuando llegó a Santa Rosa y se retirara por otra salida, escoltado por la Policía aeroportuaria.

El legislador del PRO La Pampa reafirmó su apoyo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En una publicación en su cuenta de X, respondió a un mensaje de apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -quien fue “escrachado” el jueves en Río Gallegos cuando fue a inaugurar un local partidario de La Libertad Avanza-.“Mi solidaridad también hacia con vos. Ni la violencia, ni las piedras, van a impedir que logremos seguir adelante en este camino, para poner a Argentina de pie”, publicó el pampeano. Menem había expresado “total solidaridad con mu amigo Martín Ardohain, ante los intentos de violencia por parte de los mismos de siempre”.

Asimismo, compartió los mensajes de solidaridad de otros legisladores y referentes políticos nacionales y provinciales. “He podido intercambiar mensajes con manifestantes y cada día me convenzo más que el adoctrinamiento que les inculcan los lleva a creer que si no pensás como ellos, sos traidor, sos rata. No hay respeto a las opiniones diversas, que es el fundamento de la universidad”, sostuvo en otra publicación en X.

El jueves a la tarde, cuando arribó el vuelo desde Buenos Aires en el que viajaron varios legisladores, estudiantes de la UNLPam esperaron afuera del Aeropuerto con carteles a favor del financiamiento a universidades y una nota para entregarle a Ardohain. Pero el diputado no salió por la entrada principal del edificio, y fue retirado del Aeropuerto en un vehículo de la Policía Federal.

Vías pacíficas.

Ante los mensajes del legislador pampeano en redes, estudiantes de la UNLPam salieron a ratificar que “ninguno fue con intención de agredir” y que “todas las intervenciones se hacen de forma pacífica”.

“Se propuso ir a recibirlos de forma pacífica, éramos solamente 10 personas entre estudiantes y graduados de la UNLPam. Hicimos una nota y la idea era entregársela, ninguno fue con intención de atacar ni agredir, simplemente pedir respuestas. Es válido reclamar algo que nos merecemos y que es un derecho”, afirmó Elisa Torres, estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, en entrevista con la radio AM530.

“En un momento le preguntamos a uno de los policías para que nos confirme si iba a salir por la puerta principal. Nos confirmó que iban a salir por ahí, y cuando nos quisimos acordar fue él mismo el que lo buscó por otra salida y se fueron escondidos”, relató.

Asimismo, la estudiante resaltó que “todas nuestras intervenciones y reclamos, incluso la toma, se están haciendo por vías pacíficas”.