Fiesta del Estudiante en Castex: Colorido y mensajes de protección del medio ambiente en las calles céntricas

La Fiesta de los Estudiantes invadió las calles céntricas de Eduardo Castex de colorido y mensajes de concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Con espectáculos, carrozas, murga, puestas en escenas y concursos de fotografías, los jóvenes se expresaron en “su fiesta”, enmarcada en los festejos del 70 aniversario del Colegio Manuel Belgrano.

Esta edición tendrá un “premio extra” para los ganadores de los concursos de carrozas, porque además del premio “en metálico” que habitualmente entregan los organizadores, también sus trabajos serán conservados porque participarán del desfile de la 70° edición de la Fiesta provincial del Trigo, que se desarrollará a fines de enero de 2025.

CONCURSO DE CARROZAS – CICLO BÁSICO

En esta categoría participaron “Wall E” de 2° Año 1 División del colegio Juan Humberto Morán; “Vuelos de sueño” de 3 Año I División del colegio Juan Humberto Morán; “Un verano sin ti” de 3 Año II División del colegio Juan Humberto Morán; y “Tradición Argentina” de 3 Año I División del colegio Manuel Belgrano.

CONCURSO DE CARROZAS – CICLO ORIENTADO

En esta categoría compiten “El llamado de la naturaleza” de 5 Año Naturales del colegio Juan Humberto Morán; “Huellas que desaparecen” de 4 Año Naturales del colegio Juan Humberto Morán; “Dentro de mí” de 6 Año Comunicación del colegio Manuel Belgrano; y “Tierra de los Sueños” de 6 Año Naturales y Economía de los colegios Juan Humberto Morán y Manuel Belgrano.

PUESTAS EN ESCENAS- CATEGORÍA ÚNICA

En esta modalidad participaron “Bicampeones de América” de 1 Año del colegio Manuel Belgrano; “El Poder de la imaginación nos hace infinitos” de 3 Año del colegio Licenciado Hugo Peinetti; “Habilidosos” de 1 Año del colegio Manuel Belgrano; y “La Banda del Cuarteto” de 3 Año del Colegio Licenciado Hugo Peinetti.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS

En esta edición se incorporó el concurso de fotografías, donde el jurado evaluó la creatividad, originalidad y composición.

En Nivel Primario, participaron 4 Grado A, B y C de la Escuela 44; 5 Graco C de la Escuela 44; 6 Grado C de la Escuela 44; 6 Grado de la Escuela 251; 6 Grado A y B de la Escuela 44.

Y en la categoría Nivel Secundario presentaron producciones 5 Año Sociales del Colegio Juan Humberto Morán; 4 Año Informática del colegio Licenciado Hugo Peinetti; 1 Año del colegio Manuel Belgrano; 4 Año, 5 Año y 6 Año Comunicación del colegio Manuel Belgrano.