Galería de fotos del centenario de la Escuela 195 de Eduardo Castex

La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, encabezó el acto académico de celebración de los 100 años de la Escuela 195 “República de Italia” en Eduardo Castex.

El acto se desarrolló en el cruce de calle Correa Ortiz y boulevard Hipólito Irigoyen, con la presencia de funcionarios de la cartera educativa, autoridades educativas locales; el diputado provincial Sergio Pregno; la intendenta Mónica Curutchet; banderas de ceremonia de los establecimientos educativos locales; ex docentes y ex alumnos; y la Banda Militar Capitán Tocagni.

El diputado Sergio Pregno entregó a las autoridades educativas la resolución 61/24 de la Cámara de Diputados de La Pampa, donde se declararon de Interés Legislativo las celebraciones que se desarrollaron durante los últimos meses. También la ministra Feurschvenger entregó una placa recordatoria y lo mismo hizo la intendenta Mónica Curutchet y la Asociación Soles. Además, previamente se colocó una placa –donada por su hija Margot- en memoria de Mario Arteaga, quien fue el primer alumno inscripto en la institución.

Los reencuentros dieron paso a los recuerdos, anécdotas, historias y algunas travesuras que formaron parte de la charla los concurrentes a la celebración, donde recorrieron una muestra histórica institucional y al mediodía compartieron un almuerzo en el gimnasio “Teodoro Peralbo” del Club Estudiantil. Toda esa emotividad, se simplificó en un texto que leyó el nieto de Elena Accosatto de Razzini, porque la ex alumna se encontraba embargada de emoción.

Generaciones de ex alumnos se reencontraron en las celebraciones de la escuela «de atrás de la vía».

«¿Estaré o no estaré?», parece que se preguntan los ex alumnos y ex docentes mientras recorrieron la muestra histórica.

Charlas entre vecinos, ex alumnos y personas vinculadas a la institución educativa.

Recorrer los archivos, para conocer la historia educativa. El material cautivó a los asistentes.

«Yo fui parte de está historia», destaca el cartel donde yacen fotografías de las diez décadas.

Un recorrido por actos, promociones, actividades, reuniones, se pudieron observar en el SUM de la escuela castense.