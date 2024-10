Los discursos en el acto académico del centenario de la Escuela 195 de Castex

La ministra Feurschverger felicitó, durante el acto académico del centenario de la Escuela 195 de Eduardo Castex, a las directivas por “honrar el pasado” en sus discursos. “Honrar el proyecto de cada directivo, de cada docente, de cada familia es honrar la historia, es honrar la vida, es honrar a quienes hacen e hicieron escuela”, expresó.

La funcionaria destacó que el establecimiento educativo castense “ha sostenido la matricula desde 1924, eso da cuenta de una escuela que trabaja todos los días, y de un presente que honran ese pasado y llevan adelante las políticas educativas justamente inclusivas, equitativas y de calidad que propone y planifica este ministerio de Educación”.

“La escuela es la vivencia diaria, es conocimiento, es amistad, son juegos, lo que cada uno de nosotros brinda todos los días para hacer un Eduardo Castex mejor, una provincia mejor y país mejor”, sostuvo la funcionaria provincial.

Y relató una anécdota que comenzó en el mes de agosto, cuando recibió una carta de los alumnos de Cuarto Grado A y B en su despacho. “Pasó algo inusual en el ministerio de Educación, porque recibimos una carta manuscrita en imprenta mayúscula de los alumnos de la Escuela 195 donde me invitan al acto de este 13 de octubre. Y hace unos días les respondí también manuscrita en cursiva y les transmití que en el ministerio hacemos muchas cosas, algunas se ven otras no se ven en tiempos muy complejos, pero recibir una carta de los alumnos de Cuarto Grado es, creo, uno de los recuerdos más lindos que me llevo en el corazón de una gestión en un ministerio de Educación”, expresó.

ESCUELAS CENTENARIAS

El viceintendente Luis Ordoñez consideró que ayer fue “un dia para recordar el pasado y celebrar el futuro” porque “es manifiesto irrefutable que la educación importa, que ha sido preocupación de varias generaciones, que ha permanecido por decisión y esfuerzo de múltiples personas”.

El presidente del Concejo Deliberante (CD) local transmitió “orgullo” porque las escuelas primarias castenses alcanzaron sus primeros 100 años, porque “la educación es un proyecto a largo plazo, porque la educación es el principal factor de progreso de una comunidad, porque la educación es la gran igualadora de oportunidad y la gran integradora social”.

Ordoñez recordó a “esos inmigrantes” que llegaron para “poblar estas tierras”. “Esos primeros pobladores fueron visionarios para pensar en ampliar los horizontes del pueblo y darle vida a este espacio norte, el de atrás de la vía”, destacó.

PROYECTOS INSTITUCIONALES

La directora Alicia Macagno en su discurso calificó que ayer fue “un día histórico” porque resulta “gratificante” celebrar “100 años de vida, de aprendizaje, de crecimiento y servicio a la comunidad”.

Resaltó que la institución educativa “ha sido testigo de generaciones que pasaron por sus aulas”, y para muchos “un segundo hogar” porque “hemos crecido, hemos aprendido a ser personas, hemos descubierto nuestras pasiones y forjado recuerdos que nos acompañarán durante toda la vida”.

Planteó que cuando se comenzaron a dictar las primeras clases, la escuela “de atrás de la vía”, como se la conoce populamente en esta localidad, tenía “un desafío y un proyecto” para “alcanzar por medio del estudio y la capacitación una movilidad social antes impensada”.

“La escuela de ayer y la de hoy está formada por personas que creyeron y creen que desde este espacio se pueden lograr pequeños y significativos cambios”, enfatizó.

Según Macagno, la escuela “es una institución activa, abierta, con objetivos claros, una escuela que valora profundamente su pasado, que busca la calidad en sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos”.

“Nuestra escuela está comprometida en sostener y profundizar la institucionalización de la ESI, la educación ambiental integral y la alfabetización digital, garantizar el sostenimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, poniendo especial énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad social y psico social”, detalló.

“Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de todos los sujetos en la educación obligatoria, profundizar políticas y prácticas que garanticen el derecho social a la educación desde un paradigma de educación inclusiva, promover el logro de aprendizajes de calidad y el desarrollo integral de cada estudiante que habita en nuestra escuela. Promover el uso de tecnologías como herramientas pedagógicas para la comunicación, gestión y tramite en la comunidad educativa”, enumeró.