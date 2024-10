Intendentes del PJ en Arata: Acordaron algunas propuestas para elevar a Ziliotto

«Nos reunimos para charlar de gestión, como lo hacemos siempre. Acá no hay alineados ni no alineados, porque todos queremos trabajar para la unidad del peronismo de La Pampa», destacó el intendente de Arata, Henso Jorge Sosa en una comunicación telefónica con Radio DON de Eduardo Castex. El jefe comunal norteño fue anfitrión de un nuevo encuentro de un grupo de intendentes peronistas pampeanos, donde se acordaron «algunos temas de gestión» que plantearán al gobernador Sergio Ziliotto en la cumbre -al que asistirán todos los mandatarios peronistas y afines- que se realizará el martes 29 de este mes en Anguil.

Esta reunión se iba a desarrollar en Pichi Huinca, como se había establecido en la última cumbre en Santa Isabel, donde estuvieron todos los jefes comunales del PJ y afines, pero por cuestiones de agenda de funcionarios provinciales -que también estarán presentes- se trasladó a la localidad ubicada sobre la ruta nacional 5.

Una quincena.

Sosa confirmó que en el encuentro que se realizó -días atrás- en Arata, estuvieron Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Fernanda Alonso (General Pico), Ariel Rojas (Toay), Manuel Feito (Lonquimay), y Gustavo Pérez (Anchorena), entre otros que sumaron una decena.

«Fue una reunión de intendentes que tenemos coincidencias, algunos somos quienes tenemos más años en la gestión y generamos una amistad. Pero, acá se relacionan las reuniones (de intendentes) con el tema electoral, cuando hoy nadie habla de candidaturas porque acá todos los días te sorprendes con un nuevo recorte de Nación, y lo único que nos moviliza es trabajar para los vecinos para que el PJ siga gobernando La Pampa», expresó Sosa.

Prescindentes.

«Los intendentes trabajamos por la unidad del peronismo y no se habla de candidaturas para el año que viene. El PJ ha hecho mucho por La Pampa y todavía tiene mucho por ofrecer a los pampeanos», destacó Sosa.

El entrevistado si consideró que personalmente cree que el PJ se debe mantener «prescindente», como lo anunció el Consejo Provincial, en la definición de las autoridades partidarias nacionales. «Nos preocupa el descreimiento de la sociedad hacia la dirigencia política y percibo que la gente está enojada con los dirigentes nacionales del PJ, pero en La Pampa tenemos otra forma de actuar y proceder, pero no estamos libres de que nos afecte la situación (interna nacional) porque fíjate lo que nos paso en las últimas elecciones (presidenciales)», analizó.

«La preocupación que tenemos es esa y queremos que el PJ siga ganando en La Pampa. Obviamente que internamente tenemos distintas posiciones, y es lo bueno de una democracia que permite disensos, charlas y encuentros para ofrecer lo mejor a los pampeanos», agregó.

-Sosa, empieza el tiempo de descuento para conformar los frentes electorales y las candidaturas legislativas de 2025. Si no hablaron de candidaturas, ¿cuál fue el temario de la reunión en Arata?

-Más que nada se charló sobre la realidad que nos toca vivir en lo económico, en lo que puede pasar con la Coparticipación (los nuevos índices que se darán a conocer la semana. Esto es lo que más se habla. Hemos presentado los balances y veremos que índice coparticipable nos toca (a cada comuna). Si nos cae la coparticipación, a nosotros se nos va a complicar, cada vez más, solucionar los problemas a la gente. Somos solidarios y queremos ayudar al gobierno provincial para mantener obras, para hacer cosas…no sé… podríamos poner en funcionamiento una cantera que tenemos acá cercana para ayudar a los pueblos a entoscar sus calles y mejorar los bajos. Llevaremos algunas propuestas de trabajo, para que podamos enfrentar la situación en condiciones adversas. El gobierno de Ziliotto está construyendo casas en los pueblos, y se pueden generar otras cosas con poca plata.

-¿O sea los intendentes analizan que hay funcionarios provinciales que no funcionan?

-Sí (funcionan), quizás algunos tienen más cartera que otros. Notamos que los funcionarios están visitando los pueblos, que hay una preocupación para que transmitamos la realidad de los pueblos. Cada funcionario se lleva la información de los problemas que tenemos, y eso demuestra que tienen vocación de servicio, más allá que no tienen posibilidades de dar respuestas rápidas. Eso me parece muy bien, y se comenzó a notar en este segundo período. Nosotros acercamos nuestra experiencia y transmitiremos nuestras inquietudes para mejorar, para no quedarnos con el entripado en la garganta, porque cuando tuve que hablar, no hablé. Tenemos que tener presente que en las últimas elecciones perdimos varios pueblos, y todavía estamos tristes por esa situación.