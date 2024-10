Portal libertario atacó al decano de la FI de la UNLPam: “Hay mala intención», dijo Mandrile

El decano de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNLPam, Daniel Mandrile, fue blanco de los dardos del portal libertario La Derecha Diario, donde lo acusaron de gastar más de $ 680 mil en yerba mate y café “únicamente” para su uso personal. El posteo rápidamente fue reproducido en las redes sociales por los militantes y seguidores libertarios. “Fue una nota mal intencionada, pero estoy tranquilo porque todo es transparente y en la comunidad universitaria saben cómo me muevo”, dijo Mandrile en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz de Eduardo Castex.

“Desastre: La Universidad Nacional de La Pampa gastó $684.312,50 en yerba ‘Playadito’ y café ‘Cabrales’ únicamente para el Decano de la Facultad de Ingeniería, Daniel Mandrile” fue el posteo del sitio libertario, con una foto de la UNLPam de fondo, y el rostro del decano de la FI.

“GENERA INDIGNACIÓN”

Mandrile ayer admitió que el ataque del sitio libertario “genera indignación”, pero “me quedó tranquilo porque en la comunidad universitaria saben cómo me muevo”.

“Me entere por un alumno de la Facultad de Ciencias Humanas, porque no tengo redes sociales y me entero por las cuentas de mi señora. Pero, contra las redes sociales no podemos salir a opinar, así que hay que soportarlo, pero la familia sufre”, dijo ayer en la emisora castense.

Puntualmente sobre las acusaciones, explicó que se trató “de una compra anual que se hace para los 23 no docentes y 40 docentes que trabajan en la Facultad de Ingeniería”. “Tenemos –detalló- una cafetera de uso común y la yerba mate para el mate, que se controlan para que nadie haga abuso o se la lleve a la casa”.

El directivo oriundo de Eduardo Castex detalló que en este ciclo lectivo la compra “se hizo en junio porque los primeros seis meses teníamos incertidumbre con lo que iba a pasar con el presupuesto”. “Es más, en los primeros meses quien quería tomar mate o café se lo tenía que traer de la casa”, agregó.

“MALA INTENCIÓN”

Mandrile consideró que la información de La Derecha Diario “fue mal intencionada”, e ironizó: “menos mal que familiarmente no tenemos un comercio que vende café y yerba mate, porque si no hubiera sido peor”.

“También hice una compra grande de papel higiénico y el mismo día que compramos la yerba compre dos libros, pero sucede que las cosas no vienen a nombre de la Facultad de Ingeniería sino que vienen a nombre del decano que es quien después distribuye. En estos días llegarán 40 bancos para las nuevas aulas y van a decir que me los lleve a mi casa”, expresó.

-Ahora van a publicar que compró papel higiénico porque tiene diarrea…

-Si, por el mate, porque la cantidad de yerba (risas). El año pasado se compró más, porque habitualmente se hacen dos compras anuales de yerba y café.

-Hoy Alconada Moon en el diario La Nación hace referencia al “doble juego” de los influencers libertarios que declaman contra el Estado, pero trabajan como funcionarios y acomodan a sus familiares en el gobierno nacional.

-Mirá, no entiendo…tuve mala suerte. Me agarraron a mí. A alguien le tenía que tocar. Pero, no entiendo, porque no tengo intenciones políticas, ni tengo intenciones de ser dentro de dos años rector de la UNLPam. Pero, tengo perfil bajo, no sé…salí sorteado en todo esto. Y todavía no entiendo el objetivo y el motivo.

¿INTENCIONALIDAD PARA DESPRESTIGIAR?

En las últimas semanas existe un ataque sistemático desde sectores vinculados con el gobierno nacional para desprestigiar a las universidades públicas. “Viendo estos movimientos todo es posible. No se puede acusar directamente, pero todo indica eso…porque no es la primera cosa que sale de una facultad ni soy la primera persona, y creo que existe algo sistemático”, dijo Mandrile.

“Nosotros tenemos una auditoría interna que no solamente controla el gastos de dinero, sino también los procedimientos internos que se utilizan para determinar cómo se aprobaron los proyectos internos y el presupuesto que se asignó. Y también tenemos la cuenta de inversión que se rinde al Consejo Superior de la UNLPam y son públicas”, concluyó.

¿QUIENES ESTÁN EN LA DERECHA DIARIO?

La Derecha Diario es conocido por su alineación con las ideas libertarias y su estrecha relación con el presidente Javier Milei. El periodista español Javier Negre, vinculado al partido de ultraderecha Vox y líder del Grupo Estado de Alarma (EDA) en España, le compró recientemente el 50 % a “Madero Media Group» que fue fundado en 2021 por Natalia Basil, esposa de Fernando Cerimedo -quien es organizador de los trolls libertarios-, junto con Tomás Beltrame, Ezequiel Acuña y Juan Pablo Carreira (alias Juan Doe, hoy Director de Comunicación Digital de Casa Rosada). Como los socios se convirtieron en funcionarios de Milei, Cerimedo asumió el control del 50% de la empresa, y se la vendió a Negre.

Otros datos de sus reputaciones: en el caso de Cerimedo fue investigado por la Justicia de Brasil por su presunta participación en “milicias digitales” durante el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro tras su derrota electoral en 2022. Mientras que Negre fue despedido del diario español El Mundo en 2020, después de ser condenado a pagar 30.000 euros por publicar un artículo sobre una víctima de abuso sexual con contenido inventado y sin su consentimiento.