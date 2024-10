Villarruel arma un «dream team» con desencantados de Milei para competir por afuera de LLA

La vicepresidenta Victoria Villarruel ya tiene decidido enfrentar por afuera al armado de la Libertad Avanza que diseñaron Karina Milei y Santiago Caputo con una confederación de partidos y referentes que se fueron disgustados por el maltrato y ninguneo de parte de la hermana presidencial, dijeron a LPO fuentes al tanto de la estrategia.

La maniobra encierra una amenaza de altísimo riesgo para el presidente que confía en sumar bancas en las elecciones intermedias para revertir la debilidad legislativa que lo obligó a ceder poder ante Mauricio Macri que le copó lugares claves del gabinete, como anticipó este medio.

Ahora, Victoria Villarruel buscará darle sustento territorial al espacio que comenzó a delinear desde el comienzo de la gestión y que irritó al infinito al ejército de trolls libertarios. Sin embargo, los insultos en las redes parece no conmover a la vicepresidenta que prefiere trasladar la pelea a la política real.

Para ello, le encomendó al senador Francisco Paoltroni que recorra los 24 distritos aglutinando desencantados y arme un «Seleccionado Nacional que represente al voto republicano y que defiende las ideas de la libertad pero con desarrollo estratégico y que fije politicas para la micro», reconoció el legislador en diálogo con LPO.

«Apoyamos la idea de la libertad pero ponemos límites, Lijo no, Scioli no, la violencia y la agresión tampoco. Nosotros apuntamos a representar el voto republicano que quedó desdibujado, de los que están de acuerdo con las ideas y no con una persona», explicó Paoltroni y aclaró que a los candidatos en el 2025 deberán presentar antecedentes penales y de conducta financiera para garantizar un nivel de comportamiento moral y ético.

De esa manera, el armado de la vicepresidenta quiere evitar los escándalos permanentes que tiene que sortear el partido La Libertad Avanza que lidera Karina Milei y cuyos referentes territoriales suelen quedar involucrados en medio de polémicas sorprendentes.

Lo cierto es que Victoria Villarruel está dispuesta a romper y jugar por afuera y a través de Paoltroni contactó a ex libertarios en Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, CABA y Salta, enumeran los villarruelines.

En su entorno aseguran que la vicepresidenta para el año que viene contará con la personería de partidos vigentes que le permitirá presentar candidatos en todas las provincias. En ese sentido, uno de los que ya se alineó a la estrategia de Villarruel es el Partido Moderado de Walter Eiguren que rompió con los libertarios locales enojado con el manejo del espacio por el sector de Karina Milei.

«Quedaron muchos heridos con la maniobra de Karina que dejó el tendal porque nunca más nos atendieron el teléfono y no nos dan ni la hora. Pusimos fiscales, laburamos y encima te combaten, son gente especial», dijo Eiguren en diálogo con este medio. En la provincia el año próximo se renovarán diez bancas de la Cámara de Diputados y de concretarse la estrategia de Villarruel, el oficialismo llegará con su electorado dividido.