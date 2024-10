Denuncian que personas con discapacidad dejaron de acceder a los pasajes gratuitos

En el marco del enorme desconcierto generado a partir de la desregulación del transporte dispuesta por el Gobierno nacional, algunas empresas no están cumpliendo con el beneficio de la gratuidad del pasaje para las personas con discapacidad. Frente a esta grave situación, que vulnera derechos de un sector sensible, Nación no toma medidas ni adopta sanciones.

En el marco del duro plan de ajuste impuesto por el gobierno nacional, que castiga a trabajadores, jubilados y estudiantes en todo el país, la medida adoptada con la desregulación del transporte generó un clima de desconcierto que algunas empresas aprovecharon para suspender la gratuidad del pasaje para las personas con discapacidad.

El director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, se refirió a la sorpresiva medida adoptada por parte de algunas empresas de transporte de pasajeros de media y larga distancia. “El beneficiario del derecho es la base del ajuste, las empresas no se perjudican, todo lo contrario, y las sanciones no se reciben en tiempo y forma”.

El funcionario, además, instó a los usuarios damnificados a denunciar en la CNRT.

“Me enteré por distintos usuarios que fueron a retirar pasajes y se encontraron con la negativa. Las empresas adujeron que la medida se tomaba a partir de la desregulación del transporte”, expresó.

“Hablé con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y con la Agencia Nacional de Discapacidad para informarme sobre la situación. Además, leí el decreto de Desregulación y solo habla de que puede haber más oferentes en la prestación de servicios, pero nada sobre los pasajes para personas con discapacidad que están dados por ley donde establece la gratuidad de pasajes y eso no cambió”, indicó.

CNRT Y DISCAPACIDAD

El funcionario pampeano dijo que desde la CNRT “me indicaron que están tomando denuncias, y desde la Agencia Nacional de Discapacidad que era inminente una reunión entre la CNRT y la cámara de empresas de transporte nacional para destrabar esta situación, pero no me supieron indicar la fecha exacta”.

“Lo que verdaderamente enoja es que más allá de peleas internas que tengan ellos, siempre las que se perjudican son las personas con discapacidad, quedando como rehenes de una tirantez injustificada. Si hay un desacuerdo entre empresas y Nación que se arreglen entre ellas, pero no me vulneren un derecho por eso”, manifestó.

Poggio destacó que los beneficiarios de este derecho por ley, siguen siendo rehenes de conflictos entre empresas y Nación. “Las empresas dicen que no deben continuar con la entrega gratuita, y la CNRT con el poder de contralor que tiene no está garantizando el cumplimiento. Deberían sancionar a las empresas”.

El funcionario provincial hizo hincapié en que en esta coyuntura la persona con discapacidad no tiene acceso a los pasajes de manera gratuita.

¿CÓMO DENUNCIAR EN LA PAMPA?

“En La Pampa algunas personas en particular se acercaron a hablar conmigo y lo que les recomendé es que hagan la denuncia correspondiente ante la CNRT para que la empresa tenga una sanción acorde. El beneficiario del derecho es la base del ajuste, las empresas no se perjudican, todo lo contrario, y las sanciones no se reciben en tiempo y forma”, concluyó.



CNRT en Santa Rosa:

Delegación Santa Rosa y consultas desde el interior:

-Terminal de Ómnibus, Avenida Pedro Luro Local 8 y 9.

-Teléfono: (02954) 421465.

-Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas.