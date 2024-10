Juegos Evita 2024: La Pampa repudia el recorte de Nación y no participará en las finales nacionales

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudevar, explicó los motivos por los cuales La Pampa no participarán en las finales nacionales de los Juegos Evita 2024, y apuntó al gobierno de Javier Milei por “recortar o directamente eliminado gran parte de este histórico programa”.

“La Pampa no va este año a los Juegos Evita; es un repudio a que hayan eliminado los Juegos Nacionales Evita de Personas Mayores; es un repudio a que hayan eliminado los Juegos Urbanos; es un repudio a que hayan eliminado los Juegos de Playa; es un repudio a que a la final Nacional de Mar del Plata, de 890 deportistas tengan que ir solamente 360”, dijo el subsecretario de Deportes en el acto de apertura del Campeonato Nacional de Newcom Femenino en Santa Rosa.

“Los Juegos Evita Nacionales son todo lo que está bien, porque le permiten a chicos y grandes del interior profundo poder pasar una semana hermosa y en muchas ocasiones conocer el mar”, expresó.

“Somos seis las provincias que decidimos no ir a los Juegos Evita, no por una cuestión solamente económica, sino filosófica, porque creemos que los Juegos Evita tienen que volver a ser lo que fueron y que volvamos a los Nacionales de adultos mayores para que puedan disfrutar como antes”, anticipó.

“Muchos se preguntan por qué no va La Pampa: La Pampa no va porque si no vamos todos, no va nadie”, disparó Almudévar.