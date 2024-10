En Castex, el índice de indigencia supera a la media provincial: 5,2 %

La intendenta Mónica Curutchet confirmó que la última encuesta arrojó que la indigencia en Eduardo Castex alcanza al 5,2 por ciento, ubicándose por encima del promedio provincial establecido en 4,4 por ciento. Actualmente hay 220 beneficiarios del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE) en esta localidad, y reciben mensualmente desde el gobierno provincial una suma de 40 millones de pesos para garantizar el acceso a los productos de la canasta básica.

«La primera medición (en febrero) tuvo un índice más elevado, pero no tuvimos datos exactos porque fue más que nada una actualización de las encuestas del programa Pilquen, porque las actualizaciones se hacen cada tres meses», explicó Curutchet en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz. Y la segunda medición se concretó en los últimos días de julio, donde arrojó que el 5,2 por ciento de las familias encuestadas presenta necesidades básicas insatisfechas.

«El índice que mide los sectores más vulnerables que se hace por intermedio del programa Pilquen, donde los beneficiarios saben que se deben actualizar permanentemente los datos para que puedan acceder a los distintos programas provinciales de asistencia social», dijo.

«Estamos bien. Hay una serie de programas nacionales y provinciales para los sectores más vulnerables que permiten a los vecinos, en un momento complejo, recibir acompañamiento y ayuda para solucionar un tema básico como es la situación alimentaria», aseguró la entrevistada.

Detectan «cambios».

El IVS mide si el núcleo familiar alcanza a cubrir las necesidades alimentarias con los ingresos totales que posee y los que el Estado conoce (jubilaciones, pensiones, empleo registrados, programas de transferencia directa, entre otros), y actualmente las encuestas se realizan en Santa Rosa, Toay, General Pico, 25 de Mayo, Eduardo Castex, Jacinto Arauz, General Acha y Victorica, permitiendo contar con una medición certera y verificable del 68,6% de la totalidad de la población de La Pampa. Y en febrero de 2025 se sumará a Macachín.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció -el martes- que en agosto la indigencia alcanzó el 4,4% a nivel provincial y de un 4,5 % en el conglomerado Santa Rosa-Toay.

En Castex el relevamiento incluye a 150 familias. «Se mide la evolución de la situación económica dentro del mismo grupo familiar y se pueden encontrar cambios en la situación habitacional, porque por ahí en la vivienda vivía una única familia y quizás ahora hay otro núcleo familiar, porque por ahí un hijo que se había independizado volvió a la casa de sus padres porque las tarifas de los servicios aumentaron demasiado y también los alquileres», explicó Curutchet.

«Ese dato -continuó- se está dando no solo en Castex sino también en el resto de las ciudades donde se realizan las encuestas».

-Que el IVS social esté por encima del porcentaje medido a nivel provincial, ¿puede ser producto de la paralización de las obras públicas nacionales e incluso la cuestión climática que repercute en el sector agropecuario?

-Las cosas que nombrás tienen que ver con eso. Somos una ciudad que está muy pegada al sector agropecuario y al campo, donde hoy hay falta de puestos de trabajo en ese sector porque hubo una prolongada falta de lluvias y también puede ser que los años anteriores tuvimos más obra pública. Hay variables de sueldos de la población en general. Hay varios factores que afectan. Es una medición que va bien. Tenemos los sectores vulnerables bien atendidos, están contenidos y atendidos.

-¿En la comuna se percibe mayor demanda de asistencia social y trabajo?

-Siempre me preguntan, y soy muy sincera. No vemos aumento en la demanda alimentaria, y no entendía el motivo. Compartiendo la experiencia con otros intendentes, charlábamos esta situación. Entendemos que los programas implementados van solucionando estas problemáticas. Las necesidades se cubren en forma inmediata, por eso no hay aumento de las demandas individuales. La encuesta detecta las necesidades e inmediatamente soluciona con algunos de los posibles programas implementados.

-¿O sea que coincide con la subsecretaria Laura Ramborger, que si no fuera por la implementación del RAFE el índice de indigencia sería un 40% más elevado?

-Bueno, vi un cuadro que en el mes de agosto cuando no se pagó el RAFE las NBI pasaron de 4,4% a 6,8%. Ahí está la diferencia de lo que logró contener el RAFE en algunos sectores.