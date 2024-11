El papelón de Bullrich: Festejó un decomiso de cocaína, pero era talco para los pies

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cayó nuevamente en un grosero error, esta vez al festejar un golpe al narcotráfico con un decomiso de dos kilos de cocaína que resultó ser talco para los pies. El episodio podría resultar risueño si no fuese porque un inocente pasó 21 días preso en un penal de Mendoza.

«Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa.

¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga», escribió Bullrich el 6 de octubre pasado en un posteo en el que bromeó con la marca del talco. El posteo de Bullrich sigue publicado a pesar de que el hombre de 42 años fue liberado, tras pasar tres semanas en una cárcel federal de Mendoza. La justicia lo liberó luego de que se demostró que efectivamente lo que llevaba era talco para pies que había comprado a precio mayorista para revender porque estaba sin trabajo.

Según informó Sitio Andino, la familia del inocente anunció que denunciará a la Gendarmería Nacional y posiblemente al gobierno de Mendoza. Revelaron además que el hombre fue liberado de noche en medio de una ruta y sin sus pertenencias, incluido su documento.

«Lo maltrataron. Hablaban de golpe al narcotráfico. No lo dejaban ir al baño. Le robaron todas sus pertenencias, plata y su campera. Hablé con la fiscalía y me dijeron que lo iban a cuidar. Me mintieron. Después lo liberaron en plena ruta 7 y tuvo que pedir ayuda a un automovilista», denunció la madre.

La excusa de las autoridades es que se trató de un error con el reactivo utilizado para hacer la prueba a los frascos de talco. «Que Gendarmería me diga qué reactivos usaron. Me dijeron que lo vieron en actitud sospechosa y nervioso. Hemos vuelto a las peores épocas del país», se quejó la mujer.