Medios españoles aseguran que Sergio Ramos podría llegar a Boca en 2025

El defensor central Sergio Ramos, habría establecido contacto con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y con su entrenador, Fernando Gago, para ser nuevo refuerzo del club argentino en 2025.

Diversos medios españoles aseguran que el zaguero de 38 años mantuvo conversaciones tanto con el mandatario Xeneize, como con el nuevo DT, con quien compartió plantel en el Real Madrid.

A su vez, el marcador de punta campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010 se encuentra libre desde junio del corriente año, tras haber finalizado contrato con el Sevilla, y no vería con malos ojos probar suerte en el futbol argentino.

Además, el medio “Relevo” sostiene que el conjunto azul y oro le ofreció a Ramos un sueldo de cinco millones de euros anuales, pero desde el entorno del cuadro de La Ribera afirmaron que, de momento, no hubo ningún contacto con el futbolista.

Por otro lado, cabe destacar que Boca tiene el cupo de extranjeros lleno con la llegada del chileno Gary Medel, por lo que, si quieren hacerse con los servicios del histórico defensor, deberán despedirse de alguno de sus jugadores que ocupan dichas plazas.

«Boca siempre me simpatizó más que River. Si me tengo que quedar con uno es Boca. Siempre me gustó más por Diego Maradona, Riquelme y La Bombonera», había declarado Ramos en el canal de “Twich” de Ibai Llanos, tiempo atrás.

Asimismo, Claudio Caniggia, ídolo del español, reveló una charla que mantuvo con el hermano del zaguero central, en la que este le confesó la afinidad que mantiene con el cuadro xeneize.

“A Ramos lo conozco y el hermano me dijo que está enloquecido y que al final de su carrera quiere jugar en Boca», sostuvo el “Pájaro”.

Por último, el ex Real Madrid visitó “La Bombonera” en 2010, cuando se encontraba en el país para disputar un amistoso con su país ante la Selección argentina.