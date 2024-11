TRFA 2024/2025: Atlético Santa Rosa goleó a All Boys en el clásico santarroseño

Atlético Santa Rosa goleó a All Boys en el clásico santarroseño y se metió en la disputa por el segundo puesto de la Zona 10 de la Región Pampeana Sur en el Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025 (TRFA 2024/2025). Con este resultado Costa Brava de General Pico se aseguró el primer puesto en la denominada «zona de los pampeanos».

En el estadio Mateo Calderón, Atlético Santa Rosa venció 3 a 0 a All Boys, con goles de Emiliano Cocco, Fernando Perujo e/c y Maximiliano Montoya.

Este el primer triunfo algo en la competencia, abandonó el último puesto y se metió en la disputa por el segundo puesto de la denominada “zona de los pampeanos”.

El equipo albinegro alcanzó a All Boys y quedó mejor posicionado por los partidos entre sí (1-3 en la primera), y será un dato definitorio ante un eventual empate en puntos.

El miércoles, en Trenel, Costa Brava superó 1-0 a All Boys, para asegurarse una de las plazas disponibles para la segunda fase, y con este resultado sabatino también confirmó el primer puesto de la zona.

POSICIONES

Costa Brava, 12 puntos; Atlético Santa Rosa y All Boys (SR), 4; y All Boys de Trenel, 2.

PRÓXIMA FECHA

All Boys (SR) vs All Boys (T) y Costa Brava vs Atlético Santa Rosa.