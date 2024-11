Cyber Monday: Recomendaciones y medidas de seguridad para las compras

La Dirección General de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, difundió medidas de seguridades y recomendaciones para tener en cuenta durante el desarrollo, que se extiende hasta este miércoles 6, de una nueva edición del Cyber Monday

1- Registrarse en el sitio oficial de Cyber Monday y acceder a las marcas a través de esa web. No acceder desde un correo electrónico o desde un mensaje de WhatsApp. Pueden ser sitios falsos.

2- Verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.

3 – Antes de realizar la compra, verificar los datos del vendedor, es decir, asegurarse que ese comercio existe de verdad. Las empresas argentinas tienen la obligación de informar nombre y número de CUIT. Y si tiene dudas sobre el sitio, se puede constatar su existencia legal en el sitio NIC Argentina (https://nic.ar/).

Se sugiere comprar en sitios reconocidos, con experiencia en compra y venta online, y descartar las ofertas que nos llegan por correo electrónico masivo.



4- No apurarse a comprar y poner atención a cuestiones como precio, financiación, promociones adicionales de las tarjetas y de los bancos. Leer los términos y condiciones, sobre todo los plazos de entrega del producto. Leer condiciones y consultar antes el costo final de la compra, con el envío incluido, si lleva un seguro y si se paga aparte, y fundamental, si existe el producto en stock, no sea cosa que nos tengan meses esperando que llegue después de haberlo pagado.



5 – Consultar las experiencias de otros clientes y tratar de no comprar en efectivo, con giros postales o a través de empresas de envío de dinero que no permitan verificar al vendedor.

Se recomienda realizar el pago por homebanking, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, que son medios que permiten mantener un seguimiento de la transacción.



6 – El vendedor siempre debe enviar por mail el comprobante de pago o la factura electrónica. Es importante conservar los comprobantes, facturas, fotos, textos usados para promocionar productos, datos enviados por mail e incluso la dirección URL donde se realizó la compra. Ante cualquier dificultad, esas van a ser las herramientas de reclamo o denuncia penal.



7 – Cuando se recibe el producto hay 10 días para cancelar la compra. Si no te gusta o no te sirve, podés devolver lo que compraste antes de los 10 días. Se devuelve el producto en las mismas condiciones en que fue recibido. Los gastos que acarrean la devolución quedan a cargo del vendedor: no te pueden cobrar una multa o el flete. Hay que tener en cuenta que ciertos artículos no tienen devolución (los productos personalizados o programas de computación, diarios, entre otros).