Más de 10 mil personas disfrutaron de la inauguración del Parque Lineal en Santa Rosa

El intendente Luciano di Nápoli inauguró ayer el Parque Lineal junto a dirigentes de instituciones, personalidades representantativas de la comunidad santarroseña y una multitud de vecinos que compartieron este esperado momento.

“No vengo a inaugurar una obra de infraestructura más, tampoco a contarles lo lindo y grande que es el Parque, la gente ya lo inauguró el domingo pese a la lluvia. Hoy vengo a compartir una forma de gestionar y sentir el espacio público”, expresó el jefe comunal capitalino.

“Este Parque no me pertenece, es una realidad que soñaron muchos santarroseños”, y agregó que no solo marca un hito en el presente, sino que “proyecta el deseo de construir una Santa Rosa moderna y llena de vida”, resaltó.

En el mismo sentido, agradeció a los trabajadores y profesionales que hicieron posible el proyecto, y afirmó: “Con el trabajo y la fuerza de todos, cumplimos los plazos y aquí está, listo para que cada vecino y visitante de la capital pampeana lo disfrute”. “Los invito a hacer suyo este espacio, a vivirlo en familia, con alegría, cuidándonos y respetándonos siempre”, agregó.

Durante la celebración, di Nápoli recorrió cada una de las áreas del parque junto a representantes de numerosas instituciones intermedias, vecinos y un desfile de la banda militar Capitán Tocagni. “Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta jornada que quedará en la memoria de nuestra ciudad”, enfatizó el jefe comunal.