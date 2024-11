Estado presente: Relmo tiene 50 casas y tendrá internet por fibra óptica y TV satelital

El trabajo colaborativo entre la Cooperativa de Quemú Quemú (Cosypro Ltda) y Empatel Sapem, permitió que los hogares de Relmo cuenten, desde la próxima semana, con internet de alta velocidad mediante fibra óptica, así como también con televisión a través de plataformas de streaming, generando un significativo ahorro económico en cada hogar.

Por parte de Empatel Sapem, se realizó la instalación de nuevo equipamiento en el nodo principal. Este nodo es crucial para asegurar que la red pueda manejar el aumento en el tráfico de datos y mantener una conexión estable y rápida.

Simultáneamente, Cosypro Ltda se encargó del tendido de la nueva fibra óptica que conectará aproximadamente a 50 hogares en la localidad. Con estas mejoras, las y los residentes de Relmo estarán conectados a la red provincial de fibra óptica, lo que representa un avance considerable en términos de infraestructura digital.



El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, destacó que el trabajo “en conjunto realizado entre el sector público y el privado, tal como referencia habitualmente el gobernador Sergio Ziliotto, se hace en una de las localidades más pequeñas de La Pampa”.

“Si no fuera por la presencia del Estado, no habría ningún tipo de inversión debido a la baja rentabilidad que tiene un proyecto de esta escala. Realmente nos alegra mucho porque no es común en Argentina que una localidad de estas características y en esta época, donde el mercado debería solucionar todo, pueda tener los mismos servicios que una localidad grande. Esto tiene que ver con una mirada de incluir a todos los pampeanos y no dejar afuera a nadie», dijo.

AHORRO EN EL SERVICIO DE TV

El intendente de Relmo, Ariel Vidondo, mostró su satisfacción y reconoció que “desde que inicié mi gestión buscamos herramientas y encontramos una recepción de parte de Cosypro Ltda, Empatel y el Ministerio de Conectividad y Modernización para trabajar mancomunadamente en tener una respuesta para los vecinos”. Además, destacó que “esta red también nos será útil para reacondicionar el sistema de cámaras de vigilancia con el que contamos en la localidad».

Una de las principales ventajas de esta nueva obra es la importante mejora que experimentarán las y los vecinos. Actualmente, quienes residen en Relmo cuentan con velocidades de internet que oscilan entre 3 y 6 Mbps. Con la implementación de la nueva red de fibra óptica, podrán acceder a planes con velocidades que van de 25 a 100 Mbps, manteniendo precios similares a los actuales.

Además del mejoramiento en la velocidad de internet, las y los usuarios también verán una reducción en sus costos, ya que podrán sustituir los actuales servicios de televisión satelital por una plataforma de televisión vía streaming por menos de la mitad del precio que pagan actualmente.

Según información oficial, en La Pampa hay 62 localidades con redes de fibra óptica domiciliaria con un promedio de descarga de 41,72 Mbps por usuario. Con una penetración que llega casi al 100% de los hogares conectados, el 60,1% cuenta con una velocidad superior a los 20 Mbps, algo más que suficiente para acceder a cualquier servicio de alta demanda de datos.