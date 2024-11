“Tuco” Leguizamón: «Racing de Castex tuvo la verdadera década ganada», dijo

«En Racing Club realmente fue la década ganada y esto era algo que no queríamos que llegara nunca, pero por el bien de Racing y mío, ésta era la mejor opción», expresó el entrenador Edgardo «Tuco» Leguizamón. «Para mi fue la época dorada de Racing Club y quedaremos eternamente en la retina de los hinchas porque ganamos el bicampeonato para el centenario del club, ganamos dos Ligas Pampeanas, ganamos la Copa de la Liga Pampeana, y competimos en los Torneos Federales. Esta fue realmente una década ganada», destacó el entrevistado en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

El entrenador piquense, actualmente radicado en Santa Rosa, se reunió el martes con los dirigentes racinguistas, donde acordaron finalizar un vínculo de seis años consecutivos, donde los albos fueron

protagonistas de los torneos ligueros, del Provincial y jugaron «por mérito deportivo» cinco ediciones consecutivas del Torneo Regional Federal Amateur.

«Escuché el pensamiento (de los dirigentes), nos pusimos de acuerdo, cerramos el vínculo y a liberar», relató Leguizamón. «Deseo que a Racing Club en el futuro le vaya el doble de bien, porque queda conformado un equipo técnico que sabe que el trabajo en grupo no garantiza el éxito pero siempre te acerca un poco más», agregó.

En las redes sociales, el DT y la dirigencia alba «se tiraron flores». Leguizamón se despidió, con un extenso texto, donde transmitió «orgullo y agradecimiento» por «haber sido parte de la gran familia racinguista y

por haberme depositado tanta confianza a la hora de encarar cada torneo».

Y desde la institución alba también confirmaron el alejamiento del entrenador, detallando que dirigió 318 partidos y ganó 5 campeonatos «en sus dos etapas en el club» que «lo consolidan como el DT más ganador de nuestra historia».

«Desde la dirigencia, agradecemos al Tuco por todas las alegrías que nos ha dado en estos años compartidos pero; destacamos aún más, su compromiso, responsabilidad y lealtad a Racing por sobre todas las cosas. Las puertas de nuestra casa, que con el tiempo se ha convertido en tu casa también, estarán siempre abiertas. Muchas gracias Tuco!», agregó el posteo en las redes sociales.

«Década ganada».

Leguizamón no dudó en asegurar que en Racing Club vivió «la verdadera década ganada». «Siempre dicen que las segundas vueltas no son buenas, y en mi caso fue muy satisfactoria y fue un proceso que quedará en los corazones de Racing Club», resaltó.

El entrevistado también encabezó «procesos largos» y exitosos en Pico Fútbol Club, Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear y Costa Brava de General Pico. Y consideró una «satisfacción» que en la institución castense pudo «dirigir grandes jugadores y subir a pibes que hoy están consolidados en Primera División».

«Como en todo proceso hay gente que queda en el camino por el desgaste lógico que va generando la competencia y mi salida permitirá que vuelvan algunos jugadores», expresó.

-Si bien encabezó procesos extensos en varios clubes, en Racing Club pareciera que alcanzó el punto máximo de su carrera, ¿puede ser?

-Me agarró más grande y se armaron equipos competitivos que me hicieron exigir al máximo, también me ayudó que haya un clásico que me hizo trabajar al máximo. También tuvimos errores porque estamos todos los días con 40 personas, pero desde la parte humana me brindé constantemente, porque tuvimos jugadores que hoy están jugando en torneos profesionales.

-Y un «mea culpa», algún error…

-Muchos. Soy el 99 por ciento de errores…alguna expulsión… me arrepiento de haber ayudado a algunos que a lo mejor no lo merecían. Me acuerdo que un día un padre me fue a pedir que ponga el hijo en una lista para un campeonato y a las dos horas me llamó para pedirme que lo saque porque lo habían llamado de Ferro de General Pico, y después en la cancha me puteaban él, la señora y la hija; u otro que lo llevamos a la Araucanía, lo llevamos a River Plate y después salió a criticarme porque se cambió de vereda. Esto es fútbol, y a veces la gente no entiende porque te putean, pero hay muchas cosas que no se saben.

-Ya tuvo contacto con algún club para el futuro…

-No, no tengo nada y no voy a llamar a los clubes para que me contraten. No cierro puertas y esta es mi profesión. Así que espero que salga algo pronto para armar un buen grupo de trabajo para planificar para poner un equipo competitivo en cancha.