Bensusán: «Las Infancias están en peligro, pusieron a un zorro a cuidar el gallinero»

El senador Daniel Bensusán alertó el peligro que representa para las infancias argentinas el nombramiento de Juan Bautista Ordóñez al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la nación. «Es una persona que carece de currículum con experiencia conocida en el manejo del tema, y sí en el gerenciamiento de empresas. Es muy preocupante que, entre esas empresas, haya sido CEO de una casa de apuestas online».

Sobre este tema en particular, amplió diciendo que «desde el Congreso de la Nación, y desde distintos bloques, se viene trabajando en proyectos para abordar el flagelo de la ludopatía en las infancias y adolescencias, y al presidente Javier Milei no se le ocurre una idea mejor que poner al frente de esta área tan sensible a un CEO de casas de apuestas virtuales».

«Vamos a insistir en el urgente tratamiento de todos los proyectos que están presentados, para reforzar las medidas que impidan que personas menores de 18 años puedan entrar al sistema de apuestas virtuales», continuó.

«Nuestras infancias están en peligro: pusieron a un zorro cuidando del gallinero. Estamos hablando del órgano desde el cual se deben generar las políticas públicas hacia este sector de la sociedad. Lo menos que se puede pretender es que ese cargo lo ocupe alguien con experiencia en la materia, no un gerente de multinacionales», agregó.

En este sentido destacó la actitud del Gobierno de La Pampa que «ante la detección del avance de la cibeludopatía tomó cartas en el asunto, con acciones transversales a distintas áreas oficiales, dictando medidas claras y asumiendo la responsabilidad que le cabe».

El legislador del PJ de La Pampa recordó que las estadísticas marcan que al menos 3 de cada 10 jóvenes han apostado on line, «las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, y especialmente este tipo de nombramientos, solo abonan los desatinos que suman en la materia. Echan a una funcionaria por comprar una cafetera de 2 millones de pesos, reemplazándola por un gerente de multinacionales sin experiencia en la materia».

Finalmente expresó que «no vamos a decirle qué funcionarios debe poner el presidente, sí a alertar sobre el riesgo cierto que representan para los sectores que deben ser protegidos este tipo de nombramientos».