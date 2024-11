Conductor radial castense festejó el campeonato provincial de All Boys de Trenel

En Eduardo Castex no hay muchos simpatizantes de All Boys de Trenel, porque los clubes locales captan mayoritariamente las simpatías de los habitantes de esta localidad. Pero, “Perico” Pérez suele concurrir asiduamente a alentar a los auriazuales, y el conductor radial Saúl López es otro de los reconocidos simpatizantes del equipo que obtuvo el Torneo Provincial “José Aragonés”, tras derrotar –en la definición por penales- a Alvear FC en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear.

“Aunque te parezca mentira, le empecé a tener confianza al equipo cuando clasificó en la zona. Después dejó en el camino a Racing Club y a All Boys de Santa Rosa, y ahí me entusiasme mucho”, relató López, que apareció en los estudios de Radio DON con la camiseta del equipo trenelense. “Sinceramente el domingo cuando terminó el partido se me piantó un lagrimón, porque recordé cuando iba a ver los partidos con mi viejo”, expresó en Radio DON 101.5 Mhz. ESCUCHE EL AUDIO