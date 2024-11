Estafados protestan frente a la agencia de turismo «Nuova Viajes» en Santa Rosa

Un grupo de personas que aseguran haber sido estafados con viajes al exterior por la empresa “Nuova Viajes” protesta -desde las 13 horas- en la vereda de la agencia turística, que desde hace varios días permanece cerrada al público.

Los autoconvocados se reunieron en la vereda de la oficina, en la calle Víctor Lordi de Santa Rosa, y se pudieron observar pintadas contra el dueño de la agencia, Daniel Pansa, y algunos empleados como Nino Adrián Bonivardo, quien desde la semana pasada está con prisión preventiva por 90 días por el delito de “Estafas”, publicó el diario La Arena.

La defraudación que habría cometido la empresa es millonaria y alcanza a unas 130 personas que habían comprado viajes al exterior.

Hace unos días se conoció que un contingente estuvo varado varios días en Cuba mientras que una de las viajeras pampeanas sufrió un grave problema de salud y sigue internada en La Habana sin ningún tipo de asistencia de la firma que le vendió el pasaje.

Reclamo.

Claudia, una pasajera de Winifreda, relató que tenía pago un crucero a Uruguay, y el grupo iba a partir el 6 de diciembre hacia Uruguay. «Nos enteramos ahora que no hay nada. Ya tenemos el viaje pago y nadie nos da la cara, nadie nos atiende, nadie nos da una respuesta de nada”, se quejó.

La mujer confirmó que radicó una denuncia penal, y concurrió a la protesta porque pensó que «iba a salir alguien a hablar o a decirnos algo»

Eva es otra de las personas que habían pagado su viaje al exterior. «Somos aproximadamente 150 las personas afectadas. Las denuncias que hacemos se están agrupando a otra denuncia general contra Nuova Viajes y los empleados también”, detalló. La mujer pagó 1.500 dólares en octubre para viajar -en mayo- a Punta Cana.

Más relatos

Otra mujer relató que viene pagando desde junio un viaje por un monto total de 900 dólares. «Para mí es una fortuna, porque soy empleada doméstica, limpio casas y vendo un bono para el club del pueblo donde vivo», transmitió. «Con todas las dificultades que tengo, que me tengo que operar, me costó muchísimo juntarlo. Es muy feo lo que nos hicieron”, dijo -entre lágrimas- Claudia.

Eva es jubilada y ahorró para hacer su primer viaje al exterior. «Es injusto que nos pase esto”, se quejó.

Si bien Pansa denuncia haber sido estafado por Bonivardo, tampoco dio la cara ante los reclamos de los pasajeros. “Nosotros vinimos el 5 de noviembre, nos atendió la señora y dijo que ellos no tenían nada, que ya habían vendido todo, y que no íbamos a conseguir la plata, porque los habían estafado. Insistía con que a Pansa lo había estafado Bonivardo”, explicó Eva.

Viaje familiar.

Mariela, otra de las víctimas, es oriunda de Salliquelló y compró un viaje familiar para 17 personas. «Y bueno, nos encontramos con esto. Era el primer viaje, todos los ahorros, es terrible”, dijo.

“No entiendo cómo puede ser que una empresa tenga una habilitación municipal, qué pasa con la habilitación. No entiendo qué pasa con el resguardo que tiene que tener una empresa de la Secretaría de Turismo. Algo tiene que haber. No puede ser que toda la gente quede en la calle, así, como si no hubiese pasado nada. ¿Dónde está la plata? Es mucha la plata que falta”, concluyó.

Antecedentes.

Consultadas respecto de los antecedentes de Bonivardo, quien ya fue condenado por estafas en otra empresa de viajes, las mujeres dijeron que “no teníamos conocimiento de eso”.

“Yo creo que de haberlo sabido, no lo hago. No lo hago porque una persona que tiene antecedentes y está trabajando en un lugar, puede reincidir. Yo siempre digo, no perdés la maña. De haberlo sabido, te juro que en mi situación, no me hubiera metido en esta agencia”.