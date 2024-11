Denuncian a docente de la carrera de enfermería por aprobar a alumnos a cambio de favores sexuales

Un docente de la carrera de enfermería en Tucumán fue denunciado por aprobar a alumnos a cambio de favores sexuales, así como también por cobrar dinero a los estudiantes a cambio de adulterar notas de exámenes.

La denuncia fue radicada a principios de año y quedó a cargo de la Fiscalía Federal N°2, motivo por el cual el fiscal Agustín Chits comenzó a tomar testimoniales y adjuntar diversas pruebas, las cuales comprometen al profesor.

“Si quiere más plata que me suba. Cuando me suba la nota recién obtendrá más dinero, si ya cobró de mi parte. Siempre le pasé cuando quedamos”, se escucha a una estudiante en uno de los audios, la cual habla con la intermediadora del docente.

El escrito que le llegó a la fiscalía destaca que “una de las principales y más grave situación está relacionada con el intercambio de notas de parciales (promoción de la materia) con dinero, regalos e incluso favores sexuales, esto con total conocimiento por parte de la coordinadora a cargo de la institución”.

La investigación, la cual es anónima, fue dada a conocer por TN y en ella se detalla los elementos de prueba presentados sobre cómo actuaba el docente de la Escuela de Enfermería de Aguilares, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

“Vos sabés que está desatado R. Está pidiendo $40.000 por un examen. Cuando vos me habías dicho, no te había creído. Después que me contaste, me mandó un mensaje una excompañera y me preguntó si R. había cambiado el número. Le pregunté por qué y me dijo que le escribió de otro número diciendo que para subirle la nota necesitaba $30.000″, le cuenta una alumna a otra.

En otro audio una mujer se preocupa porque un docente se sorprendió porque muchos jóvenes habían aprobado, pero no habían estudiado: “Si nos llaman a un examen de ingreso a los hospitales, estamos todos perdidos”, expresó una alumna.

El profesor Luis Solorzano, tras tener conocimiento de la denuncia, aportó chats, documentación y transferencias de alumnos al sector de asuntos jurídicos de la universidad para que las autoridades sepan de lo que está pasando.

Hay hermetismo en la carrera por el escándalo dado a conocer de manera pública y que podría tener graves consecuencias en la Justicia.