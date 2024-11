De la granja a revolucionar Instagram: la abuela fashionista de Zambia

Una abuela de una zona rural de Zambia se convirtió en un icono de estilo y una sensación en Internet tras aceptar jugar a disfrazarse e intercambiar prendas con su nieta fashionista.

Margret Chola, de más de 80 años, es conocida en todo el mundo como «Glamma legendaria» y es adorada por sus 225.000 seguidores en Instagram por sus llamativas y divertidas fotografías de moda.

“Me siento diferente, nueva y viva con esta ropa, de una manera que nunca antes me había sentido. Siento que puedo conquistar el mundo”, expresó la abuelita.

La “Granny Series” fue creada en 2023 por su nieta Diana Kaumba, una estilista radicada en la ciudad de Nueva York. Se le ocurrió la idea cuando estaba de visita en Zambia para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de su padre, la persona que, según ella, inspiró su pasión por la moda porque siempre vestía bien.

Durante esa visita, Kaumba no había usado todos sus atuendos cuidadosamente seleccionados, por lo que le preguntó a su abuela, Mbuya en el idioma Bemba, si quería probárselos.

«En ese momento no estaba haciendo nada, así que simplemente dije: ‘Está bien. Si eso es lo que querés hacer, hagámoslo. ¿Por qué no?'», dijo Chola.

«Pensé que sería lindo vestir a mi abuela con alta costura y luego tomarle fotografías en su hábitat natural», expresó.

Ese hábitat natural es una granja en un pueblo de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, justo al norte de la capital de Zambia, Lusaka.

Lo atractivo en sus fotografías, es que Chola poza ante la cámara con prendas coloridas en un ambiente rural. El contraste entre los dos mundos, junto con la ternura de la abuela, hicieron que inmediatamente fuera adoptada por miles de personas en redes sociales.

Imaginar a un ícono de la moda rodeada de campos arados, árboles de mango y cultivo de maíz, escapa a la lógica de las publicaciones tradicionales de moda. «Estaba muy nerviosa cuando publiqué esa primera foto. Dejé mi celular y durante 10 minutos hubieron 1.000 «me gusta», dijo Kaumba.

Fue en abril de 2024 cuando la Granny Series realmente despegó, después de que Kaumba publicara una serie de fotos de su abuela con un vestido Adidas rojo, varios collares gruesos y dorados y una corona de joyas brillantes.

«Me sorprendió escuchar que tanta gente alrededor del mundo me ame», dije Chola, quien no sabe su edad exacta porque no tiene certificado de nacimiento. Además, agregó: «no sabía que podía tener un impacto tan grande a esta edad».

La “abuela chic” espera que sus imágenes inspiren a las personas «a vivir sus vidas y no preocuparse por ser juzgados por la sociedad». Finalmente, declara: “Ahora puedo despertarme con un propósito. Ahora sé que a la gente de todo el mundo le encanta verme”.