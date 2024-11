Más de 150 estudiantes en el II Congreso de Conflictos Ambientales en Gobernador Duval

Con la participación de más de 150 estudiantes finalizó exitosamente el Segundo Congreso Estudiantil de Conflictos Ambientales en Gobernador Duval, donde se compartieron sus conocimientos sobre conflictos ambientales y participaron en diversas actividades recreativas y culturales.

La actividad fue organizada por el Colegio Secundario “Gobernador Duval” con el acompañamiento de Dirección General de Educación Secundaria de La Pampa y la Municipalidad de Gobernador Duval.

Asistieron al Congreso autoridades provinciales del Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, junto a funcionarios locales, coordinación de Área, directivos, docentes, estudiantes y familias. Participaron las siguientes instituciones: Colegio Secundario Agrotécnico «Alpachiri», Colegio Secundario «Chacharramendi», Escuela Secundaria Río Negro N° 52, Colegio Secundario «Gobernador Duval», Colegio Secundario «La Humada», Colegio Secundario «Casa de Piedra», Colegio Secundario «Puelches», Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo, Colegio Secundario «La Reforma».

Los y las estudiantes presentaron un escrito con conclusiones de las jornadas y posibles acciones a realizar para generar conciencia en la sociedad:

Gobernador Duval, 15 de noviembre de 2024

Al Gobierno y a la comunidad en general:

«Los y las estudiantes secundarios, participantes del II Congreso de Conflictos Ambientales, llevado a cabo el 14 y 15 de noviembre de 2024, en la localidad de Gobernador Duval, a la vera del río Colorado, manifestamos nuestra preocupación por la situación actual de la contaminación ambiental. La extracción y explotación desmedida de los bienes de la naturaleza, solo en búsqueda de ganancias, y la lógica del sistema capitalista ha llevado a nuestro planeta a un estado crítico.

El poder destructivo del actual modelo económico, no tiene precedentes. Las empresas transnacionales aumentan su capacidad de explotación de los bienes comunes, avanzando la minería, la deforestación y la apropiación privada del agua.

En la agricultura aplican el modelo del agronegocio basado en el monocultivo y el uso de agrotóxicos, que destruye la biodiversidad y altera el clima. Con el aval de muchos gobiernos las empresas multinacionales avanzan en aquellos países que poseen riquezas naturales buscando privatizar los bienes comunes que los pueblos, sus verdaderos dueños, cuidaban en cada territorio.

El resultado es evidente: estamos viviendo la peor crisis ambiental de la historia de la humanidad. El cambio climático ya afecta a los pueblos de diversas partes del mundo. Las aguas del mundo están contaminadas por plásticos y pesticidas, y los manantiales se han agotado.

La biodiversidad nos enfrenta a un ritmo brutal de extinción. Los suelos se están degradando y grandes regiones están siendo completamente destruidas por la minería a gran escala.

Muchas veces el maltrato en nuestro planeta es tan grave que afecta ciertos derechos que nos corresponden como por ejemplo acceso al agua potable, aire limpio, igualdad a la hora de utilizar los bienes de la naturaleza, en resumen afecta a nuestro derecho de tener un ambiente sano, equilibrado para el desarrollo humano.

Por ello, buscamos concientizar a los habitantes de esta Tierra sobre la responsabilidad que tenemos en nuestra casa común. Debemos modificar el cuidado que le damos a nuestro planeta, generando conciencia para un futuro mejor.

La contaminación, ya no es algo que solo afectará a las generaciones futuras, sino que podemos ver sus consecuencias aquí y ahora. No hay planeta “B”, no podemos postergar el cuidado del ambiente.

En este Congreso hemos escuchado hablar sobre diferentes conflictos ambientales regionales, nacionales y mundiales. Todos preocupantes. Y hemos visto también que todos podemos aportar desde lo cotidiano.

Desde este lugar pequeño, a orillas de un recurso tan simbólico como lo es el río Colorado, invitamos a todos ustedes a comenzar a realizar acciones individuales, sencillas como reducir la basura o cuidar el agua, pero también a ser portadores de este mensaje, porque siempre será mucho mejor si actuamos en grupo, cuanto más seamos, más podremos hacer para crear un ambiente sano, y este mensaje deberá llegar a nuestros amigos, familias, compañeros, pero también a los gobernantes, porque el cuidado del ambiente es una responsabilidad del Estado.

Como plantea nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado. De igual manera exigimos se implemente la Educación Ambiental. Enseñar a cuidar el ambiente es enseñar a valorar la vida. Dañar la tierra es dañarnos a nosotros mismos.

Proclamamos este manifiesto como un compromiso tanto individual como colectivo, para preservar y proteger el ambiente, buscando entre todos y todas un equilibrio sostenible entre el desarrollo humano y el respeto hacia la naturaleza. Exigimos a los gobiernos un compromiso real con la problemática planteada».

“La Tierra es nuestra casa, cuidémosla como tal”.