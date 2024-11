Denunciaron un presunto abuso sexual en la Casa de Gobierno de Córdoba

Un trabajador de la Casa de Gobierno de Córdoba denunció haber sido abusado sexualmente por un funcionario del Ministerio de Seguridad cuando salía de un ascensor.

En diálogo con Cadena 3, el damnificado, que radicó la denuncia ante el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, afirmó que el hombre «lo manoseó cuando salía del ascensor».

De acuerdo al relato del empleado, el funcionario, al verlo, «gritó pidiéndole disculpas, como que no lo había visto», al tiempo que aseguró: «Había gente esperando el ascensor. Tienen idea de lo que pasó».

El muchacho tomó la decisión de concurrir a la Justicia, luego de que las autoridades no lo ayuden en su reclamo: «Hablé con distintas dependencias dentro del Panal para poner en conocimiento lo que me había sucedido y que nadie me dio respuesta».

A su vez, consignó que pidió que el presunto atacante fuera echado del establecimiento, pero le aseguraron que «no podían hacer eso».

«Si él no se va de acá, el que se quiere ir de acá soy yo», agregó, a lo que le respondieron que no podía renunciar a su puesto de trabajo porque era la víctima.

En este sentido, recriminó que «no le dieron la contención que necesitaba», y consideró que «no hay cámaras dentro del ascensor» pero «sí en la entrada»: «El domo tiene que haber visto quién es el que ingresó y quién es el que salió del ascensor».

El abogado Matías Clariá, patrocinante del muchacho, ratificó la denuncia ante el fiscal y solicitó que se revisen las cámaras del lugar, como así también la citación de testigos.