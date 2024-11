¿Desinformación o relato?: “Castex no necesita crear un Fondo de Asistencia”, dijo Romero

«Castex no precisa crear un Fondo de Asistencia durante tres o cuatro meses, trabajamos todos los días por y para Castex», expresó -ante la sorpresa de propios y extraños- la presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, María Romero, en la última sesión del Concejo Deliberante local.

Los datos desarticulan el relato del oficialismo castense, dado que los informes oficiales se contraponen con la realidad socio económica de los vecinos. Inicialmente, porque la intendenta Mónica Curutchet admitió pública que el índice de pobreza esta por encima del promedio provincial: 5,2 % contra 4,4%. Y el Fondo de Asistencia Extraordinaria se financiará con los aportes económicos de funcionarios y el BLP, para garantizar la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables.

La edila oficialista desconoce u omite, que desde el gobierno provincial mensuales se destinan $ 18.548.012 para los beneficiarios de Tarjeta Social Pampeana y Dietas Especiales, y después 266 familias acceden a los beneficios del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE), para lo cual desde el Centro Cívico están aportando $ 49.018.126.

El discurso de Romero sorprendió a los integrantes de su bancada, pero desde el Frejupa no tuvo respuestas, pese a que mensualmente la ayuda social del gobierno provincial para familias castenses alcanza los casi $ 68 millones, y se cubren -hasta diciembre- con el Aporte Solidario Extraordinario, que se creó porque la inflación y el aumento de la demanda social agotaron -en agosto- las partidas presupuestarias de la cartera social pampeana.

La concejala ya había catalogado -en la sesión anterior- al Aporte Solidario Extraordinario como una medida «demagógica», y planteó que en Castex «impulsar el crecimiento de nuestro Parque industrial sería una opción que beneficiaría a toda la localidad»; lo cual sorprendió porque recientemente el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, recorrió una obra de energía eléctrica que requirió más de 50 millones de pesos, porque había empresas que no podían poner en funcionamiento maquinarias por la baja potencial, y también en el CD se registraban solicitad de adquisición de parcelas que no se podían vender porque el predio no contaba con la infraestructura necesaria para incorporar emprendimientos.

POCOS SOLIDARIOS

En Castex solamente aportarán el 10% de sus salarios algunos pocos funcionarios municipales, dado que desde la comuna emitieron un comunicado de prensa detallando que se aportaron «alrededor de $ 600 mil por cada uno de los poderes», y argumentaron que «ese número bajo en el aporte, se da por la composición de los sueldos municipales», ya que con la aplicación del descuento, el «66% de los funcionarios quedarían por debajo del salario mínimo garantizado» que desde el gobierno provincial se fijó en $ 800 mil.

Romero en la reunión legislativa planteó que «algunos medios» informaron el «porcentaje de funcionarios que no iban a hacer el aporte», pero pretendió «aclarar ciertos datos y no confundir a los vecinos» (¿?).

Explicó que los aportes «se hicieron conforme a los bajos sueldos que tienen los funcionarios municipales». Y después planteó: «Nuestra localidad contiene la situación social y económica todos los días; acompaña el desarrollo con proyectos, con turismo y apoyo a emprendedores locales, todos los días; reduce los gastos para mantener la austeridad, todos los días; y administra los bajo recursos de manera óptima, todos los días».